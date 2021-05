Dayane Mello e il suo nuovo amore infiammano il gossip, protagonisti degli scatti pubblicati in esclusiva dal settimanale Chi che hanno fatto il giro del web. La modella avrebbe ritrovato il sorriso al fianco di Andrea, un imprenditore pizzicato con lei sotto il sole della Costiera Amalfitana.

Dayane Mello e Andrea: nuovo amore sotto il sole

Baci appassionati e coccole sotto il sole di Amalfi, ed è subito gossip: Dayane Mello è la protagonista di un’esclusiva targata Chi che riaccende il cuore dei fan dopo la smentita sul presunto ritorno di fiamma con Mario Balotelli. Il fortunato al fianco dell’ex gieffina, secondo il settimanale diretto da Alfonso Signorini, si chiama Andrea e sarebbe un imprenditore lontano dalle luci dello spettacolo.

Sarebbe lui il nuovo fidanzato, la persona capace di restituirle il sorriso dopo il lutto che ha colpito la sua famiglia.

Post del settimanale Chi su Instagram: Dayane Mello e il bacio al nuovo amore

Dayane Mello e il nuovo amore: le parole dell’ex gieffina

Secondo le anticipazioni del settimanale Chi su Instagram, relativamente al nuovo numero che vede la modella e la nuova fiamma in copertina, l’uomo al fianco di Dayane Mello sarebbe originario del Casertano e l’avrebbe conquistata con un weekend da favola a bordo di uno yacht.

Alla rivista, l’ex gieffina avrebbe rivelato di dover ancora capire se si tratti dell’anima gemella, ma le foto sembrano dare prova di una grande e promettente intesa: “Con Andrea ritrovo il sorriso. Cerco un uomo che si prenda cura di me. Questa mini vacanza è la mia fuga dalla realtà. Il futuro non lo conosco. Non so dire oggi se ho trovato la.persona giusta, ma.se fosse così, sarei felice“.

