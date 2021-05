Arriva la puntata finale di questa stagione per Name That Tune – Indovina la canzone. L’appuntamento conclusivo con il game show musicale di Tv8 va infatti in onda oggi mercoledì 12 maggio 2021 alle ore 21:30. Come sempre alla conduzione ci sarà Enrico Papi pronto a fare da padrone di casa con gli ospiti Vip di puntata.

Name That Tune – Indovina la canzone: la finale

È tutto pronto per la finalissima del programma condotto da Enrico Papi stasera in onda su Tv8. Come spesso succede il programma, tramite video e foto sul profilo social ufficiale di Tv8, ha anticipato le squadre dei Vip che si affronteranno per conquistare il titolo di campione dell’edizione 2021 di Name That Tune – Indovina la canzone.

Il programma, che ricorda molto la Sarabanda di Papi che il pubblico amava molto, arriva dunque alla puntata finale di questa stagione il game show musicale del canale free di Sky, che ha fatto segnare buoni ascolti e tante interazioni sui social tramite l’hashtag ufficiale della trasmissione.

Name That Tune – Indovina la canzone: gli ospiti vip

A difendere il titolo di campione in carica ad un passo dal trionfo finale ci sarà dunque la squadra di donne che la scorsa settimana si è aggiudicata la puntata.

Vedremo quindi nuovamente la cantante Cristina D’Avena, che ha conquistato il 7×30 finale la scorsa puntata, l’altra cantante Donatella Rettore, la showgirl Paola Barale e l’attrice Enrica Guidi.

A contendersi il titolo ci sarà la squadra degli uomini Vip capitanati dal ritorno in trasmissione dell’eccentrico cantante Morgan. Gli altri componenti della compagine saranno il rapper Guè Pequeno, noto componente del gruppo Club Dogo, il cantane Gaudiano, vincitore dell’ultima edizione del Festival di Sanremo 2021 nella sezione Nuove Proposte, ed il commentatore sportivo e giornalista Guido Meda, noto al grande pubblico per le sue telecronache delle gare della MotoGP.