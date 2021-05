Continua oggi mercoledì 5 maggio 2021 alle ore 21:30 su Tv8 il game show musicale di Name That Tune – Indovina la canzone. Ci sarà ancora una volta Enrico Papi nei panni del presentatore che farà il buon padrone di casa con i nuovi Vip ospitati. Scopri qui quali sono

Name That Tune – Indovina la canzone: le anticipazioni sui vip ospiti

Nella puntata presentata da Enrico Papi e che andrà in onda oggi mercoledì 5 maggio 2021 alle ore 21:30 su Tv8, stando alle anticipazioni lasciate trapelare da una foto pubblicata dal canale free di Sky, torneranno a difendere il titolo di squadra campione degli uomini che settimana scorsa si sono imposti sulla squadra delle donne vip.

Come la settimana scorsa, quindi, sarà nuovamente composta dai cantanti Riki, Bugo e Jake la Furia, affiancati dall’ex attore hard Rocco Siffredi che nel tentativo di arrivare alla puntata finale di mercoledì prossimo se la dovrà vedere con la squadra di donne.

In questa puntata le agguerrite concorrenti donne vip saranno le amate cantanti Cristina D’Avena e Donatella Rettore, la showgirl Paola Barale e l’attrice Enrica Guidi.

Name That Tune – Indovina la canzone: le curiosità sul game show di Tv8

Name That Tune – Indovina la canzone è un game show televisivo ideato scritto e presentato da Enrico Papi, amato volto televisivo della televisione italiana ed in particolare di Mediaset a cavallo tra gli anni ’90 e i primi anni del 2000.

Lo show è volutamente ispirato al successo che ha consacrato al grande pubblico il presentatore romano, quel Sarabanda diventato iconico a suon di motivi musicali da indovinare. In Name That Tune – Indovina la canzone il centro della scena è sempre lasciato alla musica con uno show ricco di ospiti Vip che solitamente si sfidano in due squadre (gli uomini contro le donne) a suon di prove divertenti inframezzati dagli sketch musicali del presentatore e dagli ospiti della puntata.