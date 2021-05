Come ogni giorno alle ore 16:00 torna la classifica di Netflix con la graduatoria dei film e delle serie tv che occupano la Top 10 dei contenuti più visti in Italia dai sui abbonati. La classifica di oggi mercoledì 13 maggio 2021 con tutti i titoli nelle prime dieci posizioni può essere un ottimo spunto per scoprire qualcosa di nuovo e non perdere i contenuti esclusivi della piattaforma.

Netflix: la classifica di film e serie tv più visti oggi in Italia

Torna la classifica dei contenuti più visti in Italia del catalogo multimediale del colosso dello streaming Netflix. Oggi mercoledì 13 maggio 2021 in cima alla graduatoria della Top 10 ritroviamo sempre Jupiter’s Legacy che si prende stabilmente la vetta della classifica per il quarto giorno consecutivo e continua a confermare le attese degli spettatori dal giorno del suo esordio, venerdì 7 maggio 2021.

Interessante new entry direttamente al secondo posto per Gemini Man con l’attore Will Smith.

Conosciamo la classifica con le 10 posizioni di vetta:

1) Jupiter’s Legacy una nuova serie tv del 2021;

una nuova serie tv del 2021; 2) Gemini Man un film del 2019;

un film del 2019; 3) Sex!ify una serie tv del 2021;

una serie tv del 2021; 4) Suburbia killer una miniserie del 2021;

una miniserie del 2021; 5) Tenebre e ossa una serie tv del 2021;

una serie tv del 2021; 6) I Mitchell contro le macchine , un film animato sempre del 2021;

, un film animato sempre del 2021; 7) 18 regali un film italiano del 2020;

un film italiano del 2020; 8) Monster un film del 2021 vietato ai minori di 14 anni;

un film del 2021 vietato ai minori di 14 anni; 9) The Experiment un thriller del 2010;

un thriller del 2010; 10) Attenti al gorilla commedia italiana del 2019.

Netflix: la trama di Gemini Man

Vediamo allora uno dei contenuti presenti nella Top10, oggi è la volta di Gemini Man che entra in classifica nelle ultime ore.

Il protagonista del film è Henry Brogan (interpretato da Will Smith), un assassino professionista sull’orlo del ritiro dopo una lunga carriera in una organizzazione criminale. Quindi dopo essersi guadagnato la fiducia dei suoi capi e colleghi decide che è arrivato il momento di ritirarsi ad una vita tranquilla ponendo fine alla sua lunga carriera criminale.

La sua volontà però si scontra con quella del suo capo che non vorrebbe perdere una risorsa di sicuro affidamento.

Il capo dell’organizzazione fa dunque clonare il protagonista e lo assolda per uccidere il se stesso di 25 anni più vecchio. Sarà una dura lotta uno contro uno fino all’ultimo sangue tra i due Brogan. Chi la spunterà?