Come ogni giorno alle ore 16:00 torna la classifica di Netflix con la graduatoria dei film e delle serie tv che compongono la Top 10 dei contenuti più visti in Italia. La classifica di oggi giovedì 13 maggio 2021 con tutti i titoli nelle prime dieci posizioni può essere un ottimo spunto per scoprire qualcosa di nuovo e non perdere i contenuti esclusivi della piattaforma.

Netflix: la classifica di film e serie tv più visti oggi in Italia

Torna la classifica dei contenuti più visti in Italia del catalogo multimediale del colosso dello streaming Netflix. Oggi giovedì 13 maggio 2021 in cima alla graduatoria della Top 10 ritroviamo sempre Jupiter’s Legacy che si prende stabilmente la vetta della classifica per il quinto giorno consecutivo e continua a coinvolgere gli spettatori dal giorno del suo esordio sulla piattaforma di streming, venerdì 7 maggio 2021.

La classifica di quest’oggi non ha visto nessuna modifica, confermando in toto tutte le posizioni del giorno precedente.

Conosciamo la classifica con le 10 posizioni di vetta:

1) Jupiter’s Legacy una nuova serie tv del 2021;

una nuova serie tv del 2021; 2) Gemini Man un film del 2019;

un film del 2019; 3) Sex!ify una serie tv del 2021;

una serie tv del 2021; 4) Suburbia killer una miniserie del 2021;

una miniserie del 2021; 5) Tenebre e ossa una serie tv del 2021;

una serie tv del 2021; 6) I Mitchell contro le macchine , un film animato sempre del 2021;

, un film animato sempre del 2021; 7) 18 regali un film italiano del 2020;

un film italiano del 2020; 8) Monster un film del 2021 vietato ai minori di 14 anni;

un film del 2021 vietato ai minori di 14 anni; 9) The Experiment un thriller del 2010;

un thriller del 2010; 10) Attenti al gorilla commedia italiana del 2019.

Netflix: la trama di Attenti al gorilla

La commedia italiana è interpretata da Frank Matano, Lorenzo un giovane avvocato separato padre di 3 bambini, Cristiana Capotondi, Emma avvocato anche lei e madre dei bambini, Lillo Petrolo, l’amico Jimmy e vicino di casa del protagonista, ed un gorilla che prende la voce in prestito da Claudio Bisio.

La storia ruota tutto intorno alla figura di Lorenzo ed al suo tentativo di riportare in auge la carriera di avvocato. Nel tentativo di fare ciò sceglie di difendere un gorilla, secondo lui non più adatto alla vita dello zoo e quindi da rimandare nel suo habitat naturale, incappando invece in quelle che saranno una serie di avventure che lo porteranno a nascondere il gorilla in casa.