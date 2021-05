Come ogni anno in primavera la Rai inizia a lavorare sui palinsesti della prossima stagione autunnale. Quali saranno le riconferme e le bocciature? Per tutti i fan di “mamma Rai” allora ci sono molte riconferme e forse anche qualche sorpresa, almeno per gli show su cui Viale Mazzini sta ragionando.

Palinsesto Rai: le riconferme, tra conduttori e programmi promossi e bocciati

Tempo di bilanci in casa Rai che in questo periodo è solita fare i conti con i dati dello share. La televisione pubblica di Viale Mazzini inizia a ragionare su quali volti puntare sulla prossima stagione televisiva, su quali dover promuovere e quali invece sembrano destinati ad una sonora bocciatura.

Tra i volti che con ogni probabilità rivedremo nel prossimo palinsesto Rai, ed in particolare su Rai 1, dovrebbe esserci con certezza Alberto Matano. Il conduttore e giornalista di origine calabrese dovrebbe rimanere ben saldo al timone de La vita in Diretta grazie ai buoni ascolti che sta riuscendo ad ottenere con costanza.

Altra conferma sempre su Rai 1 dovrebbe essere quella di Antonella Clerici che confermerebbe la conduzione di È sempre mezziogiorno per la sua striscia giornaliera e di The Voice Senior come appuntamento settimanale in prima serata.

Il talent dovrebbe persino essere trasmesso in replica questa estate, a dimostrazione del successo ottenuto.

Le cose sembrerebbero cambiare per quello che riguarda Rai 2, alle prese con la difficoltà di ottenere alti ascolti, ma che comunque dovrebbe rivedere ben saldo il volto di Bianca Guaccero nel programma Detto Fatto, nonostante gli alti e bassi.

Rai contro Mediaset: la sfida

I problemi in casa Rai invece riguardano fondamentalmente il capitolo prima serata di sabato e chi schierare contro la macchina di ascolti Maria De Filippi. Noto ormai il problema delle sconfitte contro i programmi di punta delle reti Mediaset che il sabato sera vanno quasi a vincere sicuro con la presentatrice più amata dagli italiani.

Qui la Rai dovrà scegliere il da farsi con le carte Milly Carlucci e Carlo Conti sempre pronte ad entrare in gioco.

Approfondisci

Palinsesti Rai: cosa vedremo in tv questa estate. Gli show e le fiction in programma in casa Rai