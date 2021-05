Si avvicina l’estate ed è tempo di palinsesti anche per la Rai, che nello stilarli ha riempito la sua programmazione con poche novità e tante repliche degli show e fiction più amati dal suo pubblico.

Palinsesti Rai: cosa vedremo nell’estate del 2021

Quello della Rai per questa estate sarà un palinsesto fortemente condizionato dagli eventi sportivi in programma in giro per il mondo che hanno “costretto” la televisione del servizio pubblico a puntare maggiormente su repliche e poche novità.

Rai: tra sport e repliche

Essendosi accaparrata i diritti delle Olimpiadi di Tokio 2021, degli Europei di calcio di massima categoria e di quelli dell’Under 21, la Rai riproporrà alcune serie tra quelle che hanno appassionato maggiormente l’affezionato pubblico nelle ultime stagioni, rivela Davide Maggio.

Rai: le serie e i programmi

È il caso de L’amica geniale che andrà in onda il lunedì in prima serata con le sue due stagioni. Il mercoledì la Rai ha deciso che toccherà alle repliche dei programmi di Alberto Angela, con SuperQuark a farla da padrone per gli appassionati di scienza, storia, società e cultura.

Il giovedì tornerà Doc, con la sua prima stagione di grande successo che vede Luca Argentero nei panni di un dottore che diventa paziente perché alle prese con i postumi di un trauma cranico che lo ha privato della memoria e dei sui ricordi degli ultimi 12 anni.

Lo stesso giorno Rai 1 proporrà La vita promessa, 2 dal 19 agosto.

Il venerdì sarà il giorno delle repliche degli show di intrattenimento. Prima Top Dieci, con Carlo Conti che si muoverà tra le varie classifiche e curiosità legati alla società italiana, dopo il quale andrà in onda Canzone Segreta, lo show presentato da Serena Rossi.

Ed infine il sabato da passare in compagnia con Antonella Clerici ed i 4 giudici di The Voice Senior.

Per ultima la domenica con le repliche di Vivi e Lascia Vivere.

Gli unici eventi inediti che andranno in onda saranno Assisi con il cuore del 6 giugno e l’appuntamento classico con Una voce per Padre Pio.