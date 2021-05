Come ogni giorno alle ore 16:00 arriva la classifica di Netflix con la graduatoria dei film e delle serie tv che compongono la Top 10 dei contenuti più visti in Italia. La classifica di oggi venerdì 14 maggio 2021 con tutti i titoli nelle prime dieci posizioni può essere un ottimo spunto per scoprire e guardare qualcosa di nuovo e non perdere i contenuti della piattaforma.

Netflix: la classifica di film e serie tv più visti oggi in Italia

Torna la classifica dei contenuti più visti nel nostro Paese del catalogo multimediale del colosso dello streaming Netflix. Oggi venerdì 14 maggio 2021 in cima alla graduatoria della Top 10 ritroviamo ancora una volta Jupiter’s Legacy, che si prende stabilmente la vetta della classifica per il sesto giorno consecutivo, e registra una new entry direttamente al quarto posto della classifica dal titolo Oxygene.

Conosciamo la classifica con le 10 posizioni di vetta:

1) Jupiter’s Legacy una nuova serie tv del 2021;

una nuova serie tv del 2021; 2) Gemini Man un film del 2019;

un film del 2019; 3) Sex!ify una serie tv del 2021;

una serie tv del 2021; 4) Oxygene un film francese di fantascienza del 2021;

un film francese di fantascienza del 2021; 5) Suburbia killer una miniserie del 2021;

una miniserie del 2021; 6) Tenebre e ossa una serie tv del 2021;

una serie tv del 2021; 7) Attenti al gorilla commedia italiana del 2019.

commedia italiana del 2019. 8) I Mitchell contro le macchine , un film animato sempre del 2021;

, un film animato sempre del 2021; 9) 18 regali un film italiano del 2020;

un film italiano del 2020; 10) The Experiment un thriller del 2010.

Il consiglio del giorno su Netflix: la trama di Sex!fy

Sex!fy è una serie polacca comedy con una ragazza ed il suo gruppo di amiche alle prese con la creazione di una app del tutto particolare. La protagonista è una studentessa molto in gamba ma inesperta per quanto riguarda le tematiche sessuali, e questo la spronerà a creare un’app con un algoritmo del tutto puntuale e preciso per monitorare l’orgasmo femminile. Creerà un’equipe di studi in modo da curare sia la parte pratica che quella teorica del progetto, con il fine di arrivare a migliorare l’orgasmo femminile in base a dati scientifici.