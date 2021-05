Nelle ultime ore si è molto discusso a proposito delle affermazioni di Michele Morrone a proposito di Belen Rodriguez. L’attore ha criticato con toni tutt’altro che cortesi la showgirl, scatenando l’ira del web. Anche Tommaso Zorzi ha voluto condividere la sua opinione sul commento infelice, scegliendo di sostenere pubblicamente la modella.

Michele Morrone insulta Belen Rodriguez via social

Nella giornata di ieri il web è insorto contro Michele Morrone per via di una sua affermazione via social. Nel corso di una diretta su TikTok, l’attore ha risposto alla domanda di un suo fan che gli consigliava di fidanzarsi con Belen Rodriguez e la sua risposta ha suscitato forte disapprovazione nei suoi follower e non solo.

“C’è chi mi consiglia di fidanzarmi con Belen- ha iniziato – il mio prototipo di donna è un po’ più altolocata di due te**e e un c**o. Però, magari, chi lo sa…”.

La dichiarazione dell’attore ha fatto in breve tempo il giro dei principali social utilizzati dagli italiani, suscitando la rabbia di molti utenti. Fra coloro che sono rimasti sconvolti dalle parole di Morrone c’è anche Tommaso Zorzi che ha espresso pubblicamente la sua opinione su quanto accaduto.

Tommaso Zorzi difende Belen Rodriguez: l’attacco a Michele Morrone

Venuto a conoscenza delle parole utilizzate da Michele Morrone per descrivere Belen Rodriguez, Tommaso Zorzi ha voluto lanciare un breve messaggio di solidarietà alla showgirl.

L’opinionista dell’Isola dei Famosi ha utilizzato le sue storie Instagram per commentare la dichiarazione dell’attore. Al momento, il messaggio pubblicato da Tommaso non è più visibile, in quanto sono già trascorse 24 ore dalla sua pubblicazione, tuttavia il testo da lui scritto è stato riportato da Blasting News. Pubblicando uno screenshot della notizia riguardante la dichiarazione incriminata di Morrone, Zorzi avrebbe commentato con una sola frase.

“Detto da uno che oltre ai pettorali e la prima fila dei peli del c**zo non mostra altro è il massimo” ha infatti scritto il vincitore del Gf Vip, lanciando una frecciatina dai toni molti espliciti all’attore.

Il riferimento di Tommaso Zorzi alla carriera di Michele Morrone

Come già fatto da alcuni utenti Twitter nella giornata di ieri, anche Tommaso ha implicitamente fatto riferimento a uno dei film in cui Morrone ha recitato riscuotendo grande successo: 365 Giorni. A quanto pare, la pellicola è una produzione Netflix di genere erotico in cui l’attore recita nel ruolo di protagonista, mostrando spesso il suo corpo nudo.

Sembra quindi che con la sua affermazione Zorzi abbia voluto far notare a Morrone l’incoerenza delle sue dichiarazioni, invitandolo a riflettere sulle parole pronunciate con evidente noncuranza.

Per ora né Michele Morrone, né Belen Rodriguez hanno risposto pubblicamente a Tommaso Zorzi. Tramite le sue storie Instragram, l’attore ha fatto sapere di essere sul set del nuovo episodio di 365, mentre la showgirl non è ancora apparsa sul suo profilo personale per oggi.

