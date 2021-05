Verissimo anticipazioni: tutti gli ospiti di sabato 15 maggio, speciale Amici 20 prima della finale

La puntata di Verissimo che andrà in onda sabato 15 maggio, sarà quasi interamente dedicata al talent show di Amici che si avvicina alla finale. Oltre agli ultimi eliminati, come di consueto, questa volta ai microfoni di Silvia Toffanin si racconteranno i finalisti di questa edizione del programma condotto da Maria De Filippi.

Direttamente da Amici: i finalisti Aka7even, Deddy, Sangiovanni, Giulia e Alessandro a Verissimo

Il cantante Sangiovanni (Giovanni Damian) racconterà dell’emozione della finale e di cosa significhi per lui questo traguardo. Deddy (Dennis Rizzi) uno dei cantanti più apprezzati dal pubblico che si è sentimentalmente legato alla ballerina Rosa Di Grazia, parlerà a Silvia Toffanin delle sue aspettative per la finale del talent show.

Aka7even (Luca Marzano) oltre che del suo percorso, racconterà alla conduttrice della sua storia d’amore con la ballerina Martina Miliddi nata e finita all’interno della scuola. Alessandro Cavallo, ballerino originario di Brindisi, si è distinto per talento, tecnica e versatilità in diversi stili di danza. Racconterà alla conduttrice del suo percorso e dei contratti offerti nelle ultime puntate, con cui lavorerà dopo Amici. La talentuosa e frizzante Giulia Stabile parlerà un po’ di sé e del suo legame con il cantante Sangiovanni.

Gli ultimi eliminati di Amici: Tancredi e Serena si racconteranno a Silvia Toffanin

Il cantante Tancredi è entrato in corsa ed è stato seguito dalla maestra Arisa. Racconterà a Silvia Toffanin come ha vissuto il traguardo al serale e in che modo l’esperienza nel talent lo abbia arricchito. Bella e talentuosa, Serena Marchese è una ballerina a tutto tondo sostenuta dall’insegnate Alessandra Celentano. Una volta eliminata, è stata richiamata ad Amici per ricevere un contratto di lavoro che partirà da giugno e che la porterà a lavorare in tour con una compagnia di danza.

Andrea Montovoli, Enrico Ruggeri e Francesca Fioretti ospiti nello studio di Verissimo

Enrico Ruggeri grande cantautore italiano, racconterà a Silvia Toffanin della sua carriera e parlerà della diretta su Canale 5 in onda il 25 maggio che lo vedrà protagonista a La Partita del cuore. Francesca Fioretti invece, confiderà per la prima volta dopo tanto tempo il dolore vissuto per la perdita del suo amore il calciatore Davide Astori, morto prematuramente. Andrea Montovoli, invece, farà un excursus della sua vita privata e professionale a Silvia Toffanin, mettendosi a nudo.