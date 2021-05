Lunedì 17 maggio 2021 torna Chiamami ancora amore con gli ultimi due episodi della fiction. La nuova serie tv prodotta da Indigo Film con la collaborazione di Rai Fiction sarà in onda dalle ore 21:20 sempre su Rai 1. Per i fan, quindi, siamo giunti a un momento importante e al desiderio di vedere la fine della storia. La trama delle anticipazione dell’ultima puntata di Chiamami ancora amore.

Chiamami ancora amore: la trama della serie televisiva in onda su Rai1

Appuntamento finale con la serie tv rivelazione di questa primavera televisiva. Gli ultimi due episodi andranno in onda lunedì 17 maggio 2021 e ci racconteranno come andranno a finire gli sviluppi della ormai logora relazione tra Anna ed Enrico.

I due protagonisti interpretati da Greta Scarano e Simone Liberati sono sempre alle prese con la loro crisi conflittuale che ha rovinato la famiglia, mettendo al centro della disputa la figura del piccolo figlioletto Pietro. Il loro rapporto sarà mitigato dalla presenza dell’assistente sociale Rosa Puglisi, interpretata da Claudia Pandolfi, alle prese con la decisione giusta sull’affido del bambino.

Chiamami ancora amore: le anticipazioni del terzo ed ultimo appuntamento con la serie di Rai1

Il primo episodio dell’appuntamento finale della miniserie in onda su Canale5 dalle ore 21:20 avrà il titolo La promessa.

L’assistente sociale Rosa Puglisi cerca ancora con meticolosa precisione di ricostruire gli eventi passati della coppia per poter stabilire con sicurezza chi dei due genitori sia quello più indicato per avere l’affido del figlio Pietro. Sarà una decisione delicata e che richiede la massima sicurezza da parte della donna che si troverà ad aggiungere particolari alle già note vicende della coppia. Infatti Rosa scoprirà alcuni dettagli interessanti che precedono di poco la rottura della coppia e la loro decisione di porre fine al matrimonio.

Il secondo ed ultimo episodio della serie si chiamerà La prova e vedrà la vicenda volgere al termine. Rosa Puglisi sembra avere ormai tutti gli elementi possibili per potersi pronunciare in maniera definitiva sull’affido, dal momento in cui conosce con dovizia di particolari tutti gli aspetti della relazione tra Enrico e Anna. Il verdetto sancirà una svolta inaspettata nella storia e il futuro di Pietro sarà chiaro a tutti e due genitori. Ed in fondo anche a tutti i telespettatori.

Approfondisci

Chiamami ancora amore: la nuova serie tv Rai la cui trama si ispira a una storia vera