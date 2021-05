Le fate ignoranti, celebre film del regista turco naturalizzato italiano Ferzan Özpetez, avrà presto un adattamento televisivo. Uno dei suoi stessi attori, Luca Argentero, ha dato questa succulenta anticipazione, pubblicando sul social Instagram una foto che non lascia spazio all’interpretazione con un messaggio dedicato ai suoi compagni di viaggio cinematografico.

Le fate ignoranti: cosa sappiamo ad oggi della nuova serie Disney

L’opera che ha consacrato Ferzan Özpetez all’attenzione del grande pubblico italiano troverà presto un adattamento televisivo. Il progetto è legato al colosso Disney che ne curerà la produzione e la distribuzione ed in particolare sarà a disposizione della sezione Star per abbonati plus.

Le fate ignoranti però ad oggi non ha ancora nessun tipo di data certa per il rilascio ma le indiscrezioni a disposizione sono comunque tante.

Le fate ignoranti: il post di Luca Argentero sulla nuova serie

Una di queste ci è stata fornita direttamente da uno dei partecipanti del cast, quel Luca Argentero partito dal reality show Il Grande Fratello e arrivato a consacrarsi come attore apprezzato di film e fiction nostrane. L’attore torinese di recente si è lasciato andare all’emozione per essere ritornato sul set con un post emozionante sul suo profilo Instagram.

La foto da lui pubblicata lo ritrae intento a versare da bere al regista del progetto Ferzan Özpetez e a quelli che sembrano altri componenti del cast tra colleghi e maestranze.

L‘attore, già impegnato con la seconda stagione di Doc, si è lasciato andare ad una didascalia toccante dove si dice grato per l’essere tornata a casa, ovvero sul set, e ringrazia il regista e amico per averlo scelto per questo che sembra essere un progetto molto interessante: “Che bello tornare a casa. Non avrò mai modo di ringraziare abbastanza chi mi ha fatto credere di poter fare questo lavoro… grazie amico mio“.

Luca conclude il post saltando tutti gli addetti ai lavori della serie augurandogli buon lavoro: “Queste fate sono meravigliose, buon lavoro a tutti voi“.

Approfondisci

Canzone segreta, grandi emozioni per Luca Argentero. Cristina Marino: “Nato per fare il padre”

Luca Argentero su Twitter si lamenta di Sanremo: polemica con un utente, il tweet di Argentero