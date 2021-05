Da qualche settimana si parla dell’amicizia fra Sangiovanni e Madame, che come dichiarato dalla mamma dell’allievo di Amici si conoscono da qualche tempo per via della comune passione musicale. Ora che il talent di Maria De Filippi si è concluso, la cantante fa chiarezza sul loro rapporto e smentisce le voci di chi lo accusa di essere “raccomandato”.

L’amicizia fra Madame e Sangiovanni: uniti dalla musica

Madame e Sangiovanni si conoscono e sono amici da qualche tempo. In queste settimane la cantante non ha mai nascosto di tifare per il giovane allievo della scuola di Amici e poco tempo fa, la mamma del cantautore ha parlato a DiPiù del legame che c’è fra i due.

“Qui dalle nostre parti, Giovanni ha conosciuto Madame. È stata lei a portarlo all’attenzione di Caterina Caselli che ha deciso di puntare su di lui” aveva spiegato la signora. Sangiovanni avrebbe quindi ottenuto un’opportunità artistica con la casa discografica Sugar anche grazie al sostegno dell’amica e collega, che si sarebbe interessata di suggerire ai produttori il nome del giovane artista.

Il ruolo di Madame sarebbe stato quello di semplice intermediaria, tuttavia pare che in questi giorni ci sia stato chi ha accusato l’allievo di Amici di essere raccomandato.

In vista della finale del talent, la cantante ha ribadito il suo sostegno per il collega emergente e ha deciso di fare chiarezza su una questione che da tempo sembrava irrisolta.

Madame fan di Sangiovanni: il sostegno per la finale

Sabato 15 maggio si è conclusa la ventesima edizione di Amici, che ha visto la vittoria della ballerina Giulia Stabile. Chi è rimasto deluso dall’esito finale dopo aver a lungo pensato che Sangiovanni fosse il favorito avrà sicuramente faticato a tenere il conto dei premi che il cantante si è aggiudicato nel corso della serata.

L’allievo ha infatti ricevuto il premio della critica, il premio delle radio, il riconoscimento per il brano più radiofonico al singolo Malibù e il premio Siae. A fare il tifo per lui da casa c’era ovviamente anche l’amica Madame, che ha scritto alcuni tweet di sostegno.

@sonolamadame1, così si chiama la cantante su Twitter, ha commentato inizialmente con un “Pray For Sangiovanni” e in seguito ha retwittato alcune informazioni pubblicate da un altro utente in merito alle modalità di televoto necessarie a far vincere il giovane artista. Ieri invece, Madame ha dedicato un tweet all’esito della finale, ribadendo il suo sostegno per Sangiovanni: “Fierissima del mio piccolo Sangio e di tutta la meraviglia che produrrà post-Amici”.

Il tweet di Madame in difesa di Sangiovanni

Sempre nel corso della giornata di ieri, Francesca Calearo aka Madame ha parlato del secondo classificato ad Amici 20. Prima ha retweettato un post di un utente, che simpaticamente l’ha paragonata a Mara Maionchi, nota talent scout del panorama musicale italiano. “Madame è la Maionchi del futuro” ha scritto dal suo account una persona probabilmente fan tanto della cantante quanto di Sangiovanni. Il riferimento è ovviamente al modo in cui i due giovani talenti si sono conosciuti.

In seguito, Madame ha ritenuto necessario spiegare a tutti i suoi follower come ha conosciuto Sangiovanni. La cantante ha chiarito che il loro avvicinamento è avvenuto grazie alla musica e ha smentitoo le voci di chi lo accusava di essere entrato ad Amici grazie a un sistema di favoritismi.

“Prima ancora di conoscere Sangio ho sentito un suo ritornello in uno studio a Vicenza– ha spiegato Madame- ho capito subito. L’ho presentato a Bias, a Falso Nueve”. Il vero nome di quest’ultimo è Fabio Rinaldi e in passato ha partecipato con la sorella Manuela, sotto il nome di Freres Chaos a X-Factor.

In seguito è poi diventato il manager incaricato di ricercare nuovi artisti e farli conoscere all’etichetta discografica Sugar. “Falso Nueve ha proposto Amici di Maria. Non è “raccomandato”. Ha un team. Un gran team– ha concluso la cantante- Grazie a tutti. Vicenza up!”.

Il tweet di Madame a proposito del cantante di Amici Sangiovanni

