Ad Avanti un Altro! Pure di sera arriva Laura Freddi: l'amore dal passato di Paolo Bonolis

Durante la puntata dello show televisivo Avanti un Altro! Pure di sera in onda su Canale 5 la domenica in prima serata, è stata ospite Laura Freddi, showgirl italiana e compagna di vita del conduttore romano negli anni di Non è la Rai.

Laura Freddi, la vecchia fiamma di Paolo Bonolis

Prima di Sonia, è stata Laura Freddi a riempire il vuoto lasciato dalla fine del matrimonio tra Bonolis e Diane Zoeller, dalla quale sono nati i primi due figli, Stefano e Martina. L’amore tra Laura Freddi e lo showman è nato sul set televisivo del programma Rai condotto per un solo anno da Bonolis, nel 1992. Dopo un primo momento di imbarazzo durante la puntata di Avanti un altro!

Pure di sera, a rompere la “tensione” è stato Luca Laurenti che, al saluto formale del collega alla ex fidanzata, ha scherzato dicendo “Le dai del Lei?”. Superato il primo incontro, tra Bonolis e la Freddi è poi proseguito tutto sulla scia dell’ironia con non poche battutine sul loro comune passato.

Il rapporto tra Laura Freddi e Sonia Bruganelli: “Siamo amiche“

Durante l’ospitata che ha visto protagonista l’ex fidanzata, il conduttore non manca di ricordare, però, che la sua “signora è dietro le quinte”, facendo riferimento alla moglie Sonia Bruganelli.

A detta della showgirl però non stavano correndo alcun “pericolo” dal momento che lei e Sonia sono amiche. Sembra infatti che le due famiglie siano in ottimi rapporti, tant’è che Bonolis avrebbe fatto visita alla Freddi durante il sesto mese di gravidanza. Durante il programma Laura Freddi ha voluto ricordare quel momento parlando poi di come la sua vita ora ruoti attorno alla figlia di 3 anni, Ginevra.

Paolo Bonolis e Sonia Bruganelli: un amore che dura da 24 anni

I figli sono anche il fulcro della vita della famiglia Bonolis. Paolo e Sonia Bruganelli si conoscono nel 1997 e si sono poi sposati nel 2002.

Insieme hanno avuto 3 figli: Silvia, Davide e Adele.

Approfondisci

Laura Freddi fa un tuffo nel passato: il ricordo del Festivalbar

Paolo Bonolis e Luca Laurenti “litigano”: il conduttore abbandona lo studio di “Avanti un altro”

Tommaso Zorzi ad Avanti un Altro: “Il mio sogno è andare da Barbara d’Urso”. La risposta di Paolo Bonolis lo folgora