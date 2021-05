Flavio Insinna arricchirà, quest’estate, la propria carriera ventennale nel mondo della tv. Il conduttore de L’Eredità assumerà la conduzione di un programma storico, Il pranzo è servito, e ritornando nella fiction Don Matteo, che lo ha fatto conoscere e amare dal pubblico italiano.

Attore, conduttore, giudice di programmi televisivi… Flavio Insinna ha alle spalle una carriera lunghissima, segnata anche da alti e bassi.

Flavio Insinna alla conquista dell’estate della tv italiana

A Flavio Insinna, quest’estate, verrà affidato il compito di condurre uno dei programmi più apprezzati di sempre dal pubblico italiano Il pranzo è servito , che farà il suo ritorno dopo 28 anni ed andrà in onda alle 14 dopo l’edizione pomeridiana del Tg1.

Tramite i propri social ha inoltre preannunciato il suo ritorno nella tredicesima edizione della fiction Don Matteo, sempre vestendo i panni di Flavio Anceschi ora promosso a colonnello.

Flavio insinna prima della tv

Flavio Insinna nasce a Roma nel 1965, e il prossimo 3 luglio compirà 56 anni. Quello che oggi è conosciuto come showman, doppiatore, attore e conduttore, subito dopo aver conseguito il diploma di maturità classica nel 1984, presso il liceo Augusto di Roma, ha tentato senza successo di entrare nell’arma dei carabinieri.

Successivamente ha pensato di poter intraprendere una carriera da Dj, lavoro non apprezzato però dal padre medico Salvatore.

L’incontro tra Flavio Insinna e Gigi Proietti

Flavio Insinna cominciò dunque a coltivare l’interesse per lavorare nel mondo dello spettacolo solamente in un secondo momento, dedicandosi allo studio della recitazione presso la scuola di Alessandro Fersen. La svolta avviene nel 1990 diplomandosi al laboratorio di esercitazioni sceniche del maestro Gigi Proietti, uomo fondamentale per il suo percorso formativo, che contribuì ad aprire a Flavio Insinna la strada verso il successo.

La vita lavorativa di Flavio Insinna era inizialmente divisa tra teatro e cinema, ma si deve soprattutto all’apparizione all’interno di diverse fiction, in particolare modo interpretando il ruolo del capitano dei carabinieri Flavio Anceschi per ben 5 stagioni nella serie di successo Don Matteo, l’emergere della propria popolarità.

Flavio Insinna ad Affari tuoi

Nel settembre del 2006 Flavio Insinna esordisce come conduttore televisivo nel programma Affari tuoi, riscuotendo un enorme successo mediatico, tanto da permettergli la vittoria di un Telegatto come personaggio rivelazione nello stesso anno.

Una carriera da conduttore interrotta nel 2008 per dedicarsi al teatro e alla recitazione, ma ripresa nel 2011 debuttando nelle reti Mediaset con il programma La corrida. Due anni più tardi il ritorno a lavorare per la trasmissione Affari tuoi, capace di vincere nel 2014 il Premio regia televisiva. Stesso anno che vede Flavio Insinna partecipare al doppiaggio di uno dei protagonisti (Baymax) del film d’animazione Disney Big Hero 6.

Attualmente lo showman italiano conduce il quiz pre serale di Rai 1 L’eredità.

Flavio Insinna, la vita privata e il rapporto con la famiglia

Flavio Insinna nel corso della sua ventennale carriera ha cercato di mantenere la vita privata il più lontano possibile dai riflettori del mondo dello spettacolo.

Tuttavia in questi anni ha fatto parlare di se per via della relazione conclusa nel 2016 con l’artista Mariagrazia Dragani a pochi giorni dalle nozze in programma.

Tale rottura sembrerebbe combaciare con l’inizio della relazione intrapresa con l’attuale compagna Adriana Riccio ( insegnante di taekwondo ) conosciuta durante le riprese di una puntata di Affari tuoi, quando quest’ultima era presente nei panni di concorrente proveniente dal Veneto, capace di aggiudicarsi un montepremi di 36mila euro in gettoni d’oro.

Flavio Insinna si è sempre dichiarato molto legato alla propria famiglia, che recentemente ha perso una delle colonne portanti, il padre Salvatore. Figura paterna che prima di andarsene è stata in grado di dare una grande lezione di vita al figlio Flavio aiutandolo a curare la depressione di cui è stato affetto in passato, facendogli apprezzare ogni singolo giorno.

Ultimamente Flavio Insinna ha inoltre reso pubblico tramite un post sul proprio profilo Instagram il suo stretto legame con la sorella Valentina (giornalista ) che lo ha sempre sostenuto fin dagli esordi della carriera.

