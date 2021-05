In Gazzetta ufficiale i cittadini possono leggere il nuovo decreto che prevede, tra le altre cose, il green pass di cui si era molto parlato soprattutto dopo l’annuncio di Mario Draghi. Il Green passa verrà rilasciato “anche contestualmente alla prima dose di vaccino” e diventerà valido dal 15esimo giorno successivo alla somministrazione del vaccino.

Giancarlo Giorgetti, ministro dello Sviluppo economico, ha intanto annunciato che il “green pass” potrebbe entrare in vigore anche per le riaprire delle discoteche, un altro settore fermo da 1 anno e che ancora non ha una data prevista per la riapertura.

Green pass: cos’è e come funziona

La certificazione verde, o green pass, è quella certificazione che dimostra che si è stati vaccinati o si è guariti dal Covid-19 o si è sottoposti a tampone con esito negativo. Questa sarà necessaria per spostarsi tra le regioni che si trovano in zona arancione e rossa, per visitare gli anziani nelle case di riposo e, dal 15 giugno, anche per partecipare a feste e banchetti di nozze fermi da ormai 1 anno. La certificazione avrà una validità di nove mesi dalla data del completamento del ciclo vaccinale.

Attenzione anche alla questione dei minori: il pass, infatti, è necessario anche per loro, anche se al momento ancora non è prevista la vaccinazione.

I minori dovranno, quindi, fare un tampone, dal quale sono esentati i bambini di età inferiore ai 2 anni.

Green pass: come ottenerlo

Sono diversi i modi per ottenerlo. Per chiunque sia stato vaccinato la certificazione viene rilasciata da chi effettua la vaccinazione. Per i guariti dal Covid-19, invece, viene rilasciata “in formato cartaceo o digitale, dalla struttura presso la quale è avvenuto il ricovero del paziente affetto da Covid-19, oppure, per i pazienti non ricoverati, dai medici di medicina generale e dai pediatri di libera scelta“.

Invece, per coloro che si sottopongono a tampone, il risultato negativo viene attestato dalla farmacia o dal laboratorio in cui si effettua il test molecolare o antigenico.

