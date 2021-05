Fa parlare di sé l’ex volto di Uomini e Donne, Mariano Catanzaro. Da qualche tempo lontano dai riflettori centrali del mondo dello spettacolo, ora l’ex del dating show di Maria De Filippi torna prepotentemente al centro dell’attenzione della cronaca rosa per alcune dichiarazioni rilasciate nel corso di una recente intervista sul conto di Tommaso Zorzi. Pare infatti che ci sia molto feeling tra i due che avrebbero iniziato a sentirsi dopo l’uscita di Zorzi dal Grande Fratello Vip.

Mariano Catanzaro e il feeling con Tommaso Zorzi

Tommaso Zorzi è dappertutto, è vero, ma è indubbio anche che chiunque al momento parli di Tommaso Zorzi.

Per ogni critica rivolta alla sovraesposizione del giovanissimo influencer e ora volto di Mediaset, c’è da spezzare una lancia che gioca a favore del mondo del gossip che su Tommaso Zorzi sta rifocillando i propri archivi. Recentemente, a parlare di Zorzi dichiarandosi mentalmente attratto da lui, c’è un volto noto, quello di Mariano Catanzaro; l’ex di Uomini e Donne che a lungo si è fatto conoscere per la sua simpatia e la sua genuinità in quel del dating show di Canale 5.

La conoscenza iniziata dopo la fine del GF Vip

“Dopo la sua vincita al Grande Fratello Vip ci siamo sentiti e ci sentiamo spesso ancora – ha raccontato recentemente Maria Catanzaro a Trends & Celebrities di RTL 102.5 News, parlando di Zorzi – Lui è una persona veramente meravigliosa, sono attratto dalla sua testa e dal suo modo di essere.

Prima non ci conoscevamo ma dopo il reality ci siamo scritti e sentiti, stiamo organizzando per vederci e ritagliare un po’ di tempo per noi. Io credo che la nostra sia un’amicizia speciale“, ha poi aggiunto Mariano Catanzaro, lasciando adito a ipotizzare qualcosa che lui stesso sembra voler far intendere.

Mariano Catanzaro e Tommaso Zorzi, un’amicizia speciale

Lo stesso Mariano Catanzaro non sembra infatti escludere né precludersi la possibilità di conoscere Tommaso Zorzi sotto plurimi aspetti, senza tralasciare quello sentimentale sebbene al momento non sia il caso di appellarsi all’amore: “Io credo che la vita sia tutta un divenire, non mi precludo nulla.

Bisogna circondarsi di persone che ti fanno stare bene – risponde Catanzaro – Se Tommaso aggiunge qualcosa di bello nella mia vita ben venga. Posso parlare anche di amore. Se mi sono innamorato? No, il discorso è questo: per me l’amore ha mille sfaccettature, vivo la vita in base alle sensazioni che mi dà“.

L’amore non ha genere né colore, ribadisce Catanzaro che tuttavia ha dichiarato di non essere fisicamente attratto da Zorzi quanto più mentalmente: “Sono attratto dalle sue espressioni. Non è importante dare un nome alle cose, ma le sensazioni che possono darti. Sentire Tommaso mi fa stare bene quindi voglio continuare a sentirlo“.

Mariano Catanzaro su Tommaso Zorzi: “Non so rispondere se è una sbandata“

Tommaso Zorzi sembra dunque aver fatto breccia nella testa di Mariano Catanzaro, attratto e intrigato dal suo modo di fare: “Sono incuriosito, sono attratto da suo modo di dire le cose [..] Non mi sembra l’ora adatta per dirvi cosa ci diciamo.

Lui è molto istintivo e intelligente e può solamente aggiungere qualcosa di bello alla mia vita. Se mi piace esteticamente? Ha un aspetto piacevole, ma da qui a dire che sono attratto… Questo no. Però non so rispondere se è una sbandata. Risponderò vivendo“.

Approfondisci

Tommaso Zorzi e la confessione piccante a Rocco Siffredi: “Voglio fare un porno prima di morire”

La sorella di Tommaso Zorzi fa coming out, Gaia su Twitter: “Sono bisessuale”. La reazione del fratello

Tommaso Zorzi e Tommaso Stanzani di nuovo insieme, l’influencer spiega: “Non sono io a chiamare i paparazzi”