Netflix ha anticipato la data di uscita di Summertime 2 con un video contenente il trailer della serie tv, apparso sul suo canale Youtube. Sta quindi per tornare una delle serie più amate dai giovanissimi italiani, che ha fatto il suo debutto con la prima stagione l’anno scorso. Rivedremo dunque tuti i protagonisti della serie, Summer ed Ale su tutti, pronti a coinvolgere gli spettatori con l’evoluzione delle loro storie.

Summertime 2: il trailer della seconda stagione del fenomeno italiano

Summertime è una serie televisiva italiana adolescenziale diretta da Lorenzo Sportiello e Francesco Lagi, prodotta da Cattleya e distribuita da Netflix.

La prima stagione, composta da 8 episodi, è stata distribuita dal 29 aprile 2020 sulla piattaforma americana di streaming e sarà presto in arrivo anche una seconda stagione, anticipata dal trailer sul canale Youtube del colosso.

Il filmato che si può vedere sui canali ufficiali di Netflix, e lungo circa 2 minuti, vede di nuovo al centro le vicende di Alessandro Ale Alba e di Summer Bennati. I due giovani protagonisti, sono interpretati nuovamente dall’attrice Coco Rebecca Edogamhe e dall’attore romano Ludovico Tersigni, al quale Sky ha affidato il ruolo di conduttore di X-Factor.

Il trailer mostra alcune scene della nuova stagione, confermando anche la data del suo debutto che avverrà giovedì 3 giugno 2021. Con l’accompagnamento musicale dei Coma_cose a fare da sottofondo, il brano scelto è Fiamme negli occhi fresco reduce dal successo del Festival di Sanremo 2021, vediamo Ale e Summer alle prese con i momenti successivi alla loro rottura.

Summertime: di cosa tratta la seconda stagione

Verosimilmente, infatti, la seconda stagione di Summertime, racconterà la continuazione della storia d’amore tra Ale e Summer, così diversi ma in grado di avere una “attrazione fatale” l’uno per l’altro.

Ale avrà nuovamente a che fare con la sua più grande passione che lo ha reso celebre, quella per i motori, ed avrà anche a che fare con una nuova fiamma che sarà costretto a presentare a Summer. La ragazza, di contro, circondata dai migliori amici Sofia ed Edoardo, sarà alle prese anche lei con una nuova storia che però sembrerà vivere in maniera frenata perché ancora si ritrova ad avere Ale in testa. Vedremo cosa ci regalerà Summertime 2 ma se i presupposti sono questi sembra che i fan non si annoieranno.