Oggi giovedì 20 maggio 2021 altro appuntamento con una nuova estrazione della sestina vincente del SuperEnalotto, formata come di consueto dai sei numeri estratti, dal numero Jolly e dal numero SuperStar. Segui l’estrazione dalle ore 20:00 e scopri la combinazione vincente.

SuperEnalotto: i dati dell’ultima estrazione del SuperEnalotto di martedì 18 maggio 2021

Continua a crescere senza sosta il montepremi del SuperEnalotto, ormai stabilmente per distacco al primo posto come premio più alto dell’intera Europa.

Purtroppo per i giocatori ancora un nulla di fatto nell’estrazione di martedì 18 maggio 2021, poiché nessuno di loro è riuscito a centrare la tanto agognata combinazione vincente.

Il Jackpot del concorso sale quindi alla cifra record di 155 milioni e 100 mila euro.

Nell’estrazione del concorso numero 59 di martedì 18 maggio 2021 non si è registrato il tanto sperato 6 e neanche il 5+1. Ennesimo nulla di fato dunque che porterà i giocatori a riprovarci nuovamente e senza sosta.

Sono stati invece ben 18 invece i giocatori in grado di mettere a segno il punteggio del 5 che è valso poco più di 11 mila euro ad ogni singolo giocatore in questione.

Il vero colpo lo mette a segno un giocatore in grado di centrare il 5 Stella, valsogli la somma non indifferente di 289 mila euro.

Nel dettaglio della prossima tabella saranno riportate tutte le vincite messe a segno nell’estrazione di martedì 4 maggio 2021:

Le vincite Immediate al SuperEnalotto

PREMIO N. VINCITE EURO DISTRIBUITI 25,00 € 15.000 375.000,00 €

Le vincite con la combinazione vincente del SuperEnalotto

N. VINCITE CATEGORIA EURO nessuna Punti 6 – nessuna Punti 5+1 – 18 Punti 5 11.581,29 € 1.501 Punti 4 142,77 € 45.701 Punti 3 14,02 € 542.189 Punti 2 5,00 €

Le vincite con il numero SuperStar

SuperStar

N. VINCITE CATEGORIA EURO 1 5 Stella 289.532,25 € 8 4 Stella 14.277,00 € 415 3 Stella 1.402,00 € 4.855 2 Stella 100,00 € 25.199 1 Stella 10,00 € 44.466 0 Stella 5,00 €

Se hai bisogno di aiuto per te o per terze persone, The Social Post ricorda che è attivo il numero verde nazionale 800 55 88 22 che copre l’intero territorio nazionale e garantisce sostegno alle persone con problematiche legate al gioco d’azzardo e alle loro famiglie.

Il telefono verde (TVNGA) è un servizio anonimo e gratuito ed è attivo dal lunedì al venerdì, dalle ore 10 alle ore 16.