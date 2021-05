Ieri sera a Rotterdam è andata in scena la seconda semifinale dell’Eurovision Song Contest edizione 2021. La competizione canora ha visto in gara le altre 17 nazioni che cercavano di strappare il biglietto per la finale di sabato 22 maggio 2021. Ecco i nomi e le nazioni dei cantanti qualificatisi alla finale dove incontreranno i Maneskin, rappresentanti di quest’anno dell’Italia con Zitti e buoni il brano che ha trionfato nell’utlima edizione del Festival di Sanremo.

Eurovision 2021: la seconda semifinale

Giovedì 20 maggio 2021 si è tenuta la seconda serata della 65esima edizione dell’Eurovision Song Contest 2021.

In collegamento ancora una volta dal palco dell’arena Rotterdam Ahoy abbiamo visto le esibizioni delle altre 17 nazioni rimanenti in uno show che ha lasciato positivamente colpiti i telespettatori. Anche quelli italiani.

Infatti stati di nuovo tanti i telespettatori che non hanno perso l’occasione di vedere questo show giovane e dinamico, fatto di coreografie variopinte e pezzi emozionanti che li hanno fatti sorridere ed emozionare. Sorridono anche i dirigenti Rai che questa mattina si sono svegliati con dei dati auditel confortanti. Sono stati infatti circa 550 mila i telespettatori collegati su Rai4, canale 21 del digitale terrestre, quello da dove è stato commentato per noi in diretta lo show dagli interventi dello stand up comidian e conduttore Saverio Raimondo accompagnato dalla speaker radiofonica e conduttrice Ema Stokholma.

I due conduttori hanno commentato l’intera semifinale andata in scena ieri sera, che ha visto le 17 nazioni in gara sfidarsi per i 10 biglietti di sola andata verso la finale. La finale andrà in onda sabato a partire dalle 20:30 su Rai1 ed i due conduttori cederanno il testimone della conduzione a Gabriele Corsi e Cristiano Malgioglio.

Eurovision 2021: gli ultimi 10 cantanti e le rispettive nazioni che vanno in finale

Con la semifinale di ieri sera si è composta la finale a 25 che andrà in onda sabato 22 maggio 2021, con i Maneskin pronti ad esibirsi per cercare di portare all’Italia quella vittoria soltanto sfiorata nel 209 con Mahmood e che ormai manca dal 1990.

Ecco i nomi dei 10 artisti e delle rispettive nazioni che si sono aggiudicati il pass per la finale, raggiungendo gli altri 10 finalisti: Norvegia, Israele, Russia, Azerbaigian, Malta, Lituania, Cipro, Svezia, Belgio e Ucraina insieme ai rappresentanti del Big Five.