Cambio in corsa per Carlo Conti per l’ultimo appuntamento con le classifiche di Top Dieci. La Rai dunque sposta lo show a sabato 29 maggio 2021 in vista della puntata finale che sancirà il saluto di questa stagione del programma al suo affezionato pubblico. I fan vedranno per l’ultima volta due squadre di vip a battagliare a suon di classifiche sugli usi e costumi degli italiani la settimana prossima, insomma, in attesa di capire se lo show verrà riconfermato per il prossimo anno.

Top Dieci: la data della puntata finale

Il programma condotto da Carlo Conti si appresta ad affrontare l’ultima puntata di questa edizione in un giorno diverso dal venerdì, giorno nel quale ha accompagnato il pubblico tra le classifiche e le curiosità legate alla società italiana, ai suoi usi ed ai suoi costumi e perché no anche ai suoi consumi.

Nel corso di questa stagione Carlo Conti era andato in onda il venerdì anche (probabilmente) per evitare la sfida degli ascolti con l’eterna amica/”nemica” Maria De Filippi in onda con Amici che però ha chiuso i battenti sabato scorso. Rai1 ora cambia le cose spostando il programma a sabato 29 maggio 2021 con il suo appuntamento finale per lasciare il posto alla diretta da Cagliari della partita amichevole di calcio Italia – San Marino.

Top Dieci puntata finale: gli ospiti

Secondo quanto anticipa Tvblog, il programma sarà come sempre ricco di ospiti: ci saranno infatti Pupo, Max Giusti e Flavio Insinna, da una parte; mentre nella seconda squadra, che pare prenderà il nome “le Principesse” i fan vedranno Caterina Balivo, Emanuela Aureli e Andrea Delogu. Come sempre ci saranno anche degli ospiti speciali che dovrebbero essere i cantautori Raf e Antonello Venditti.

Top Dieci, gli ospiti del 21 maggio

Intanto però almeno per la serata di oggi vedremo Enrico Montesano, Tullio Solenghi e Massimo Lopez, da una parte; e Gabriele Cirilli, Antonella Elia e Federica Manzini, dall’altra.

Ospiti speciali della serata saranno Albano e Romina e Max Pezzali.