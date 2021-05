Eleonora Daniele ha oggi celebrato il battesimo della figlia Carlotta, avuta con il marito Giulio Tassoni lo scorso maggio. La conduttrice ha potuto contare su una madrina d’eccezione, Mara Venier, a cui è legata da una profonda amicizia. Proprio la conduttrice di Domenica In condivide su Instagram uno scatto dopo la cerimonia insieme ai genitori di Carlotta e al marito Nicola Carraro e varie Storie sui festeggiamenti.

Eleonora Daniele, oggi il battesimo di Carlotta

Per Eleonora Daniele è arrivato il giorno del battesimo della figlia Carlotta, nata il 25 maggio 2020. La conduttrice non ha mai nascosto quanto tenesse a questa tappa per la figlia, essendo credente, nonostante i vari ritardi a cui è stata costretta.

Infatti Daniele ha dovuto già rimandare il battesimo di Carlotta a causa del coronavirus, ma ora l’ha celebrato insieme al marito Giulio Tassoni e la madrina Mara Venier. La conduttrice di Storie Italiane aveva chiesto alla collega e amica di fare la madrina di Carlotta durante una puntata di Domenica In, e non Venier ne è stata deliziata accettando immediatamente.

Il ringraziamento su Instagram di Mara Venier

La madrina su Instagram ha condiviso un post con una foto del pranzo dopo la cerimonia, in cui ci sono Eleonora Daniele, Giulio Tassoni, lei, Nicola Carraro e naturalmente Carlotta.

“Stamattina battesimo di Carlotta ,grazie a Eleonora e Giulio per avermi fatto sentire in famiglia …emozionata per essere la madrina …..evviva Carlotta evviva la vita“, ha scritto la conduttrice nel post.

Il post Instagram di Mara Venier

La festa del battesimo di Carlotta con amici e parenti

Mara Venier nelle sue Storie ha ripreso alcuni momenti della festa, che si è svolta nella bellissima Terrazza Borromini di Palazzo Pamphilj, a Roma. “È un momento di gioia perché il battesimo significa vita“, ha raccontato la conduttrice ai suoi follower.

Ci sono state poi riprese della torta e degli invitati, pochi intimi su più tavoli seguendo le regole anti-contagio. Un giorno speciale che Mara Venier si è goduta da brava madrina, per poi scappare via per le prove di Domenica In nel pomeriggio.

La Storia di Mara Venier con la torta per Carlotta

