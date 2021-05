Dopo le due semifinali che hanno stabilito la finale a 25 è tutto pronto per la finale dell’Eurovision Song Contest che andrà in onda questa sera sabato 22 maggio 2021 a partire dalle ore 20:30 su Rai1. Gabriele Corsi e Cristiano Malgioglio commenteranno tutto lo show che si terrà a Rotterdam e che vede protagonisti i nostri Maneskin, già vincitori di un ambito premio.

Eurovision 2021: la scaletta della finale

Per sapere quando collegarsi ai canali Rai, i fan possono già sbirciare la scaletta di questa sera:

1 – Cipro: Elena Tsagrinou con ‘El diablo’,

2 – Albania: Albania: Anxhela Peristeri con ‘Karma’,

3 – Israele: Eden Alene con ‘Set Me Free’,

4 – Belgio: Hooverphonic con ‘The Wrong Place,

5 – Russia: Manizha con ‘Russian Woman’,

6 – Malta: Malta: Destiny con ‘Je me casse’,

7 – Portogallo: The black mamba con ‘Love Is On My Side’,

8 – Serbia: Hurricane con ‘Loco loco’,

9 – Regno Unito: James Newman con ‘Embers’,

10 – Grecia: Stefanìa con ‘Last dance’,

11 – Svizzera: Gjon’s Tears con ‘Tout l’univers’,

12 – Islanda: Daði og Gagnamagnið con ’10 Years’,

13- Spagna: Blas Cantò con ‘Voy A Quedarme’,

14 – Moldavia: Natalia Gordienko con ‘Sugar’,

15 – Germania: Jendrik con ‘I Don’t Feel Hate’,

16 – Finlandia: Blind channel con ‘Dark side’,

17 – Bulgaria: Victoria con ‘Growing Up Is Getting Old’,

18 – Lituania: The Roop con ‘Discoteque’,

19 – Ucraina: Go_A con ‘Shum’,

20 – Francia: Barbara Pravi con ‘Voilà’,

21 – Azerbaigian: Efendi con ‘Mata Hari’,

22 – Norvegia: Tix con ‘Fallen Angel’,

23 – Paesi Bassi: Jeangu Macrooy con ‘Birth Of A New Age’,

24 – Italia : Maneskin con ‘Zitti e Buoni’ ,

, 25 – Svezia: Tusse con ‘Voices’,

26 – San Marino: Senhit con ‘Adrenalina’.

La finalissima dell’Eurovision Song Contest 2021: i Maneskin a caccia della vittoria con in tasca già un premio

In quel di Rotterdam sembra che finalmente questo possa essere l’anno buono per il nostro Paese.

La carica dei Maneskin infatti ha già fatto breccia nei cuori dell’academy che li ha premiati, proprio come accadde a Mahmood nel 2019, con il prestigioso premio di miglior testo della kermesse. Bella soddisfazione per il nostro giovane gruppo che, al di là di alcune piccole modifiche al testo, sono riusciti ad accaparrarsi già uno degli ambiti premi in palio. Sale dunque l’attesa per il risultato finale della competizione, che vede proprio nei Maneskin uno dei gruppi più accreditati per la vittoria finale.

Riusciranno i ragazzi romani a sfatare il tabù che ormai l’Italia si porta dietro dai tempi di Toto Cotugno e della sua vittoria nell’edizione del 1990?

Lo scopriremo questa sera quando a partire dalle 20:30 si terrà la finale della competizione canora più importante d’Europa.

La finale dell’Eurovision Song Contest: dove vederla in tv qui in Italia

La gara canora europea per eccellenza sta per svelare il sipario sulla finale della 65esima edizione, quando questa sera in diretta da Rotterdam, nei Paesi Bassi, si terrà l’atto conclusivo.

I tanti appassionati di musica nostrani potranno seguire l’evento in diretta su Rai1 a partire dalle 20:30 con il simpatico commento di Gabriele Corsi e Cristiano Malgioglio a fare da accompagnamento per i telespettatori italiani.

Speriamo che l’energia di Corsi e la spumeggiante simpatia di Cristiano Malgiolgio, accompagnati dai tanti telespettatori collegati in diretta da casa, possano dare l’energia giusta ai Maneskin per arrivare alla vittoria. Incrociamo le dita.

