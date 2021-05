Su Italia 1 arrivano i simpatici amici pinguini protagonisti de I pinguini di Madagascar. Torna la banda di animaletti più sgangherata del cinema sempre pronta a mettere in pratica strampalati piani che di solito non hanno grande capacità di riuscita. Cosa avranno escogitato in questo caso?

I pinguini di Madagascar: le curiosità del film in onda sabato 22 maggio 2021 su Italia 1 alle ore 21:20

I pinguini di Madagascar (in lingua originale Penguins of Madagascar) è un film di animazione uscito nei cinema nel 2014 e diretto da Eric Darnell e Simon J. Smith. La pellicola è stata prodotta dalla DreamWorks Animation ed è da considerarsi a tutti gli effetti uno spin-off della serie dedicata agli animali di Madagascar e ne risulta collegato agli eventi raccontati nel terzo film della saga dal titolo Madagascar 3 – Ricercati in Europa.

I film della saga di Madagascar e quello dedicato ai loro amici pinguini oltre all’universo immaginario condividono anche il creatore e regista Eric Darnell.

I pinguini di Madagascar: la trama del film in onda sabato 22 maggio 2021 su Italia 1 alle ore 21:20

Skipper, Kowalski, Rico e Soldato sono i quattro pinguini protagonisti del film dei quali avevamo già sentito parlare quando nei primi tre capitoli di Madagascar si erano fatti notare per la loro vena d’azione e la grande capacità comica.

Accomunati tutti da una storia fatta dall’allontanamento dal loro habitat naturale, i pinguini si sono spasso fatti notare per i piani orditi dal loro leader Skipper, degno comandante dell’unità d’élite in questione.

Soldato con lo scopo di farsi notare da Skipper, si prodiga per far capire al suo capo di non essere solo il pinguino dolce da coccolare ma di poter giocare un ruolo importante nella banda.

Sarà con questi presupposti che i quattro pinguini dovranno affrontare il piano di un supercattivo come il dottor Octavius Tentacoli, intento a voler trasformare tutti i pinguini del mondo in degli strani e pericolosi mostri.