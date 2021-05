Oggi sabato 15 maggio 2021 su Italia 1 andrà in onda il terzo capitolo della saga dei film di animazione DreamWorks dedicata a 4 amici animali. Madagascar 3 – Ricercati in Europa è un film del 2012, fortunato sequel di Madagascar 2 – Via dall’isola, che segue la continuazione delle avventure dei simpatici animali scappati dallo zoo di Central Park.

Madagascar 3 – Ricercati in Europa: la trama del film che andrà in onda sabato 15 maggio su Italia 1

Madagascar 3 – Ricercati in Europa è il terzo capitolo della fortunata saga dedicata alle avventura del famoso gruppo di 4 animali inizialmente rinchiusi e poi scappati dallo zoo di Central Park di New York.

In questo terzo episodio ci ritroviamo a vede i nostri 4 amici alle presa con una costante e crescente nostalgia di New York che li ha spinti dopo la fuga in Madagascar, e successivamente nella savana del centro Africa, a cercare di tornare a tutti i costi in quella che reputano casa loro. Quindi nel tentativo di rientrare nella Grande Mela iniziano a nuotare per finire a Montecarlo, dove iniziano a seminare il panico facendosi notare e risultando ricercati in tutta Europa da Chantel DuBois, una malvagia cacciatrice e veterana del controllo degli animali che promette di catturare Alex ed i suoi amici per aggiungerlo alla sua collezione di teste.

Dovendosi nascondere dalle grinfie della cacciatrice trovano riparo su di un treno che per loro fortuna ospita un circo. Vengono a sapere che il circo in questione dovrebbe essere venduto a degli americani e dopo potrebbe fare tappa proprio negli Stati Uniti d’America. Sembra essere il piano perfetto per i nostri 4 amici che cercano di fare di tutto per farsi notare ed entrare a far parte a tutti gli effetti delle attrazioni del circo. Nello stesso circo fanno amicizia con alcuni animali che li accolgono nella loro famiglia e cercano di integrarli nel loro numero in modo di cercare di fare breccia nell’impresario americano che dovrebbe acquistare il circo.

Ce la faranno a scappare dall’Europa e a tornare a New York?

Madagascar: i capitoli precedenti

Due settimane fa, Mediaset ha deciso di mettere in onda il primo capitolo della saga di Madagascar. Un modo per tenere compagnia ai bambini il sabato sera e per non mettere troppo i bastoni tra le ruote ad Amici, che va in onda in contemporanea su Canale 5. Successivamente hanno, sempre di sabato, trasmesso Madagascar 2 – Via dall’isola, il secondo film della serie e ora tocca al terzo che si scontrerà con la finale del talent di Maria De Filippi.