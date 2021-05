Cosa prevede il tuo oroscopo per la giornata del 23 maggio? I corpi celesti e i loro movimenti influenzano notevolmente gli aspetti della nostra vita, dalle relazioni amorose, ai rapporti lavorativi, passando anche per quelli familiari. Scopri cosa riserva la lettura degli astri per i nati sotto il segno dello Scorpione.

Cari Scorpione, questa domenica finalmente potrete salutare tutta una serie di transiti negativi che vi hanno colpiti negli ultimi giorni! Il Sole si allontanerà consistentemente, occupando però ancora una posizione piuttosto sconveniente, ma che vi permetterà di sentirvi più leggeri e liberi, ottimisti e investiti da una buona dose di buonumore e vitalità!

Prestate solo attenzione alle questioni economiche, perché tra non molto potreste attraversare un problema che richiederà un piccolo esborso monetario, e spendere tutto in shopping ora potrebbe essere decisamente controproducente.

Leggi l’oroscopo del 23 maggio per tutti i segni

Oroscopo Scorpione, 23 maggio: amore

Amici dello Scorpione impegnati in una relazione stabile, questa domenica dovrebbe essere per lo più tranquilla, anche se i piccoli problemi passati non sembrano essere ancora del tutto superati. Non dovreste essere davanti a grosse sfide o fallimenti, ma è piuttosto importante parlare per trovare alcune soluzioni che possano andare bene per entrambi!

Qualcosa potrebbe attendere anche voi amici single, ma sembra essere solo una piccola avventura divertente.

Oroscopo Scorpione, 23 maggio: lavoro

Nel caso in questa giornata dobbiate preoccuparvi anche del lavoro, cercate di limitare la vostra azione alle semplici e necessarie mansioni, senza farvi carico di troppa roba o sperare di ottenere chissà quale miglioria. Più avanti nel corso del mese verrà anche il vostro turno per brillare, ma non ancora!

Oroscopo Scorpione, 23 maggio: fortuna

L’influsso che la Dea bendata della fortuna vuole garantirvi nel corso di domenica, cari amici nati sotto il segno dello Scorpione, sembra essere piuttosto gratificante. Una sorpresa vi attende in serata, ma non è chiaro se sarà da parte della vostra dolce metà, di un amico di sempre o dei famigliari.