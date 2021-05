Sarebbe passato poco più di un mese dall’ultima volta che Francesca Della Valle, la compagna di Lando Buzzanca, ha avuto sue notizie. L’attore è stato ricoverato in seguito a una caduta, in cui ha riscontrato un trauma cranico e da allora Francesca Della Valle non ha avuto più nessun contatto. La giornalista dichiara che dietro questo silenzio ci sia l’amministratore di sostegno di Lando Buzzanca, che le impedirebbe di vederlo o di sapere come sta.

Francesca Della Valle, la preoccupazione per Lando Buzzanca

Francesca Della Valle è disperata e si sfoga con Fanpage.it sulla lontananza forzata da Lando Buzzanca, di cui non ha notizie dal 21 aprile, quando l’attore è stato vittima di una caduta in casa.

L’incidente è avvenuto il giorno dopo il vaccino, che Buzzanca era felice di fare.

“Lando, però, era debilitato ed è caduto, riportando un trauma cranico. Ci tengo a evidenziare che il malore è stato causato dal fatto che fosse debilitato da un punto di vista psicofisico, non dal vaccino“, racconta la giornalista. I due vivono separati, quindi l’attore è stato trovato dalla donna di servizio la mattina seguente, che ha chiamato l’ambulanza: “Ora io sono isolata da Lando. Non so cosa succede, cosa farà“.

L’accusa all’amministratore di sostegno

Per Francesca Della Valle c’è un responsabile per quanto sta succedendo: “L’amministratore di sostegno ha chiaramente detto che non mi farà sapere nulla. Non devo essere informata su nulla“.

La compagna dell’attore ignora quali siano le sue attuali condizioni di salute: “Sto facendo la guerra, ma c’è un muro attorno a questa vicenda. L’amministratore di sostegno ha vietato all’ospedale di darmi informazioni sanitarie e di avere contatti telefonici. Hanno tolto il telefono a Lando“.

Le condizioni di salute di Lando Buzzanca dopo l’ictus

Francesca Della Valle spiega che dopo l’ictus che ha colpito l’attore nel 2014, Buzzanca avrebbe avuto un solo problema, l’afasia, che riesce a trattare con la logopedia.

“Perché l’amministratore di sostegno interviene in una storia d’amore e isola Lando da me? Per Lando, sentirmi è determinante. Io sono la sua luce. Avermi vicino psicologicamente gli sarebbe d’aiuto. Io ormai non dormo la notte“, si dispera la giornalista.

La querelle sul patrimonio con i figli

Lando Buzzanca è stato protagonista di una polemica riguardante la gestione del suo patrimonio, per cui i figli avrebbero chiesto un amministratore di sostegno nel 2019.

L’attore si era sfogato in un’intervista dichiarando che i figli sarebbero stati “invidiosi della vita che conduco da tre anni con la mia nuova compagna” e che “mi vogliono far passare per rimbambito“.

A questo proposito Francesca Della Valle chiarisce che “il patrimonio non è mai stato gestito da Lando Buzzanca bensì dalla moglie fino al 2010, anno della sua morte, e successivamente dai figli“. Questi avrebbero poi deciso di “portare il padre in tribunale per la mala gestione del patrimonio solo dopo che ha annunciato le nozze. Noi abbiamo dato l’annuncio tra gennaio e maggio 2019, loro hanno portato il padre in tribunale a ottobre 2019.

Chiedo agli avvocati di prendere i documenti bancari e rendersi conto di ciò che è accaduto“.

