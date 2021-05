Nelle ultime ore, Can Yaman è entrato al centro di un dibattito per via della sua reazione alla presenza dei fan ad attenderlo ai piedi del palazzo in cui abita in Italia. L’attore è stato accusato di non aver salutato nessuno e di essersi rifiutato di posare per le foto, ma pare che dietro questo suo atteggiamento ci sia una motivazione precisa. Fra i suoi fan è ora confronto infuocato a suoni di “tweet”.

Can Yaman atteso dalle fan sotto casa, ma non gradisce

Nel fine settimana, il nome dell’attore turco Can Yaman è risuonato di social in social per via di un episodio in particolare. A far discutere questa volta non sono le vicende di una delle soap in cui recita, né la relazione con Diletta Leotta, ma il suo incontro con le fan.

Queste ultime infatti lo hanno atteso sotto casa a Roma e lui sembra non aver gradito questo gesto. Come si vede dal filmato fatto circolare in queste ore su Twitter, Can è sceso dall’ascensore in compagnia di un altro uomo e ad attenderlo all’interno del suo palazzo ha trovato un gruppo di fan pronte a riprenderlo. Lo stesso video che mostra questa scena è stato pubblicato da una di loro e poi repostato da molte altre.

Una volta uscito dall’ascensore, Yaman non ha salutato nessuno ma con passo deciso si è diretto fuori dall’edificio in cui ad attenderlo c’era una macchina scura.

L’attore è salito velocemente sul veicolo, senza badare alle fan presenti nella via che gli chiedevano una fotografia.

L’invadenza è figlia della maleducazione. Uno dei principali problemi dell’essere cortesi è che attira le persone invadenti. E finisce poi che sei tu il maleducato. La confidenza puoi prendertela se l’altro te la concede.Altrimenti è solo invadenza. #RespectForCanYaman #CanYaman pic.twitter.com/AB41R2IzmA — Giusy (@Giusy05033470) May 23, 2021

Can Yaman non saluta i fan: il web si divide

In queste ore su Twitter molte fan del noto attore turco hanno parlato dell’episodio appena raccontato. Alcune di loro non negano il forte dispiacere provato e si dichiarano deluse dall’atteggiamento di Yaman. A quanto pare, una delle fan che hanno fatto ingresso nel suo palazzo è riuscita anche a lasciare un bigliettino nell’ascensore, postando online il contenuto del messaggio poi riportato da Fanpage.it.

“Il saluto è educazione e rispetto. Il saluto è dell’angelo, soprattutto con le persone che ti supportano in tutto e per tutto. Ciao e grazie comunque” avrebbe scritto una fan, o forse ormai “ex fan”, dell’attore.

Sempre su Twitter però, in molte hanno ammesso di ritenere esagerato il comportamento di chi attende Yaman sotto casa e hanno parlato di una vera e propria violazione della privacy. L’hashtag #RespectForCanYaman creato in queste ore, ha raccolto una grande quantità di messaggi a supporto dell’attore.

Alcune fan hanno perfino lanciato un nuovo “trend”, pubblicando le fotografie di biglietti dedicati a Can, al quale ribadiscono il loro sostegno.

Il post di Can Yaman

In seguito allo spiacevole incontro con le fan sotto casa, Can Yaman non ha ancora parlato della questione. Per ironia della sorte però, uno degli ultimi post pubblicati dall’attore sul suo profilo Instagram è un selfie, scattato proprio all’interno dell’ascensore (forse quello da cui ha dovuto scappare nelle scorse ore) e pubblicato circa un mese. “Buon Weekend carissimi” aveva scritto Can, non immaginando forse che qualche settimana più tardi, i suoi fan avrebbero trascorso un intero fine settimana a discutere di lui.