Il cantante Federico Rossi dell’ex duo Benji e Fede e la modella e showgirl Paola Di Benedetto stanno insieme da 3 anni. Dopo varie difficoltà e il periodo vissuto a distanza durante la partecipazione di lei al Grande Fratello Vip 2020 che l’ha vista vincitrice, la coppia ha deciso di azzerare le distanze e andare a vivere insieme.

Federico Rossi e Paola Di Benedetto: l’inizio dopo un messaggio su Instagram

Sono stati un follow e un messaggio su Instagram di Paola Di Benedetto a Federico Rossi che hanno dato il via a questa storia d’amore che, tra alti e bassi, dura da 3 anni. Dopo le prime uscite a Milano e la fuga romantica a Santorini, Federico e Paola hanno imparato a conoscersi e far crescere il loro rapporto.

La loro relazione ha dovuto superare vari ostacoli e, ad un certo punto, ha visto anche il capolinea.

È stata Paola di Benedetto a dire basta. “Mi ha lasciato prima di un concerto”, ha rivelato a Verissimo il cantante. “In quel momento mi sono resa conto di non riconoscere più la persona che avevo conosciuto”, poi una conversazione con suo padre la convince a tornare da Federico, non importava se da fidanzata o da amica, perché lui aveva bisogno di lei. “Non so in quante persone lo avrebbero fatto” ribadisce Federico.

Dopo questo ritrovamento, la loro relazione non potrebbe essere più forte e vera perché, a prescindere da tutto, hanno capito che ci saranno sempre l’uno per l’altra.

Federico Rossi cambiato grazie a Paola Di Benedetto

Lo ha dichiarato lo stesso cantante, ora solista, durante una chiacchierata con Tv Sorrisi e Canzoni: ha risposto ad alcune domande e curiosità dei fan riguardo il brano Pesche, che parla proprio di come Paola Di Benedetto l’abbia aiutato a non scappare dalle relazioni e a viverle appieno.

Il primo singolo da solista è infatti intriso dell’amore per la Di Benedetto.

Ha dichiarato: “Da quando ho conosciuto Paola sono cambiato, smettendo di stare in ‘lockdown mentale’ e facendo capire agli altri chi sono. Oggi vivo con più leggerezza“.

Guarda il video