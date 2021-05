Tommaso Zorzi ha rivelato ai suoi follower di trovarsi da qualche tempo in una situazione davvero complicata. Il vincitore del Gf Vip ha spiegato di venir seguito spesso da una donna, che lo aspetta sotto casa e che lo contatta quotidianamente. Questa situazione ha generato in lui una forte sensazione di angoscia e nella giornata di ieri l’influencer ha voluto affrontarla, parlando direttamente con la persona che da qualche settimana non lo lascia vivere sereno.

Tommaso Zorzi rivela di essere seguito da una fan

Nel pomeriggio di ieri, Tommaso Zorzi ha voluto condividere con i suoi fan il racconto di quanto sta vivendo da qualche tempo.

Mentre si trovava al parco con la sua cagolina Gilda infatti, ha girato alcune stories rivolgendosi ai suoi follower. L’opinionista dell’Isola dei Famosi ha parlato apertamente della situazione in cui si trova, rivelando a tutti di essere seguito da una fan che insiste per mettersi in contatto con lui.

“Ragazzi allora vi voglio parlare di una cosa un po’ spiacevole– ha iniziato- chi mi ha incontrato per strada lo sa, sono una persona estremamente disponibile, detto questo ultimamente c’è una persona in particolare che diciamo non mi fa più sentire a mio agio”.

“È molto spesso sotto casa mia, mi segue per strada, mi ha chiesto tanti favori dei quali un po’ gliene ho fatti, un po’ non riesco a farglieli. Questa cosa mi mette, come dire un po’ di agitazione” ha aggiunto.

La decisione di Tommaso Zorzi: “L’ho affrontata”

Dopo aver rivelato ai fan la situazione che da qualche tempo si trova a vivere, Tommaso ha spiegato di aver appena incontrato la donna che lo perseguita e di averle parlato di quanto sta vivendo a causa sua. “Adesso l’ho affrontata, gliel’ho detto, speriamo che smetta” ha infatti spiegato. “Tra l’altro io ho fatto pure la cacchiata all’inizio di darle il mio numero perché mi sembrava una persona che in qualche modo potesse avere bisogno però quando è troppo è troppo!” ha concluso.

Terminato il breve racconto, Zorzi ha pubblicato il video dell’incontro con la ragazza da lui filmato di nascosto, per documentare il loro confronto. Senza farsi vedere dalla sua interlocutrice, il vincitore del Gf è riuscito a registrare le loro conversazione, mentre con la telecamera riprendeva un punto qualsiasi del parco in cui si trovava per la sua passeggiata domenicale.

Il confronto fra Tommaso Zorzi e la fan

Nel video registrato da Tommaso non si vede la persona con cui lui parla, ma si sentono solamente la sua voce e quella della donna.

“Non devi più stare sotto casa mia, non devi seguirmi per strada perché non è normale!” ha spiegato Zorzi alla donna, che ha ammesso di essere a conoscenza dell’inadeguatezza di questi gesti e si è scusata. L’influencer ha ricordato alla fan di aver già cercato di aiutarla, assecondando le sue richieste e ha ribadito: “Non puoi stare sotto casa mia, io ti vedo. In una settimana quanti giorni, 5?”. La voce femminile ha risposto “2, te lo giuro”, ma Tommaso ha ribadito di vederla molto più spesso e di sapere di essere seguito da lei.

“Adesso non mi stai seguendo?” le ha domandato, “Adesso sì, lo ammetto” ha risposto sincera lei dandogli ragione. “Ma non va bene, non mi sento a mio agio– le ha spiegato- non mi puoi seguire”.

Tommaso Zorzi e l’ansia quotidiana

Al termine del filmato, Tommaso ha ripreso la parola per fare ancor più chiarezza su quanto provato negli ultimi tempi. “Mi spiace raga arrivare a fare questo però io non dubito della buona fede di nessuno, ma dato che non ho mai sentito iniziare un film horror con ‘Era un mostro’ ma ‘Era sempre una brava persona’ vorrei evitare” ha ammesso ironico.

A spingere Zorzi al confronto faccia a faccia con la donna è stato anche il suo difficile rapporto con l’ansia, che spesso lo porta a vivere momenti davvero complessi. “Io soffro d’ansia– ha ricordato- sapete che prima di dormire la notte faccio 30 giri della casa a controllare tutte le tapparelle, a controllare che la porta sia chiusa a chiave. Anche dopo averlo controllato, mi metto a letto, mi rialzo per ricontrollare perché mi viene il dubbio…diventa un po’ impegnativo!”.

