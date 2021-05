Tommaso Zorzi e dietrofront di Mediaset, nessun programma in prima serata: l'indiscrezione

Diventa molto difficile riuscire a stare dietro a tutti gli impegni televisivi di Tommaso Zorzi. Pare però che, ad onor di gossip, l’agenda dell’ultimo vincitore del Grande Fratello Vip ed opinionista a L’Isola dei Famosi, si stia via via sfoltendo. Verso la fine di aprile era giunta notizia che riguarda un nuovo appuntamento di Zorzi in solitaria al timone di un talk show presumibilmente in prima serata su Italia1.

Stando alle indiscrezioni che circolano però, il nuovo programma sarebbe già stato messo in stand-by.

Tommaso Zorzi: cancellato il nuovo programma?

Dell’ascesa velocissima di Tommaso Zorzi si è parlato e parlato per giorni e a dire il vero, ne ha parlato proprio chiunque: dai colleghi agli ex coinquilini del Grande Fratello Vip, dagli esperti del piccolo schermo ai critici per finire con i giornalisti e i comuni mortali, quasi tutti velatamente unanimi nel “condannare”, in un certo qual senso, il suo essere “dappertutto”.

C’è chi ha cercato di difendere quello che è stato descritto essere il ricambio generazionale in tv e chi invece ha speso parole durissime per l’opinionista dell’Isola dei Famosi, additandolo come acerbamente inesperto.

L’indiscrezione: nessuna registrazione per il nuovo show in prima serata

Lo stesso Zorzi aveva voluto rompere il silenzio rispondendo ai detrattori sui social che ora però apprendono una novità.

Stando a quanto riportato da TvBlog, con l’orecchio molto vicino ai corridoi di Mediaset, proprio in questi giorni Tommaso Zorzi avrebbe dovuto iniziare a registrare la prima puntata, il “numero zero” del suo nuovo programma destinato alla prima serata di Mediaset. Ciò però non sarebbe accaduto: TvBlog riporta infatti come Tommaso Zorzi non abbia più registrato il numero zero a fronte di un programma che non ci sarà, cancellato dai programmi di Mediaset.

Una notizia che sembra essere al momento solamente un’indiscrezioni in attesa di un ufficiale riscontro.

