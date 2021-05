La famiglia di Dayane Mello, modella ed ex concorrente del Grande Fratello Vip, si ritrova a dover affrontare nuove impreviste difficoltà. Dopo la traumatica ed improvvisa morte del fratello Lucas, quando ancora Dayane era dentro la Casa, oggi la brasiliana ha rivelato che la madre è malata di cancro. Per ironia della sorte, l’annuncio arriva il giorno del suo compleanno.

La madre di Dayane Mello ha il cancro: l’annuncio della brasiliana

Dayane Mello ha rivelato il nuovo dramma che ha colpito la sua famiglia tramite alcune storie Instagram sul suo profilo ufficiale, in doppia lingua inglese e portoghese.

A inizio messaggio, riferisce: “Per quanto incredibile possa sembrare, oggi è un giorno speciale. Non è il mio compleanno, ma è il compleanno delle due persone più importanti, le due persone che mi hanno dato la vita e che mi hanno fatta nascere, mio ​​padre e mio madre“.

I due, a quanto pare, condividono curiosamente lo stesso giorno di nascita. La figlia Dayane, tra i grandi protagonisti dell’ultimo Grande Fratello Vip, ha voluto celebrare questo giorno. Tuttavia: “Oggi sarebbe il giorno in cui festeggerei il compleanno del mio amato padre, ma voglio festeggiare per mia madre. La donna che mi ha dato la vita e mi ha messo al mondo.

Oggi purtroppo incontra una crudele malattia, il cancro“.

Dayane Mello sulla madre col cancro: il messaggio su Instagram

Nel post condiviso coi fan, Dayane Mello mostra tutta la difficoltà di una figlia che si ritrova a vivere un male del genere con la propria madre. Dice: “Vorrei così tanto essere in grado di salvarla da tutto questo, vorrei che la vita mi desse questa opportunità, ma sfortunatamente non penso che accadrà. Voglio ringraziare Dio per essere qui e far parte di un così grande nucleo famigliare. Vi amo mamma e papà. Grazie di tutto“.

Per la famiglia di Dayane Mello, è il secondo dramma nel giro di pochi mesi. A febbraio, infatti, mentre stava partecipando al Grande Fratello Vip, era arrivata la notizia della terribile morte del fratello Lucas. Il giovane è deceduto a causa di un’incidente stradale e la sorella, impossibilitata a viaggiare a causa della pandemia, ha deciso di proseguire col reality, dove ha potuto esprimere il dolore e il ricordo del fratello scomparso. Pochi mesi fa, ha fatto anche un commovente gesto per ricordarlo, a riprova che la famiglia, per Dayane, sia davvero importante.

