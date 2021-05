Francesca Della Valle è molto più che solamente giornalista: la Della Valle è infatti anche un’autrice, un’attrice e una nota conduttrice. Recentemente il suo nome ha occupato numerosi titoli dei giornali in relazione a quanto accaduto a Lando Buzzanca, suo compagno recentemente ricoverato in ospedale dopo una brutta caduta.

Francesca Della Valle: dal diploma al Conservatorio alle collaborazioni in Rai

Laureata in Lettere e Filosofia, pianista classica diplomata al Conservatorio in solfeggio e dettato musicale, Francesca Della Valle vanta un curriculum degno di nota. In ambito televisivo è stata conduttrice del Tour di Amici di Maria de Filippi e del Tour di Io canto.

È autrice e organizzatrice di vari eventi tra cui ricordiamo sicuramente Serata per Ennio Morricone, alla presenza del compositore. E poi tante le collaborazioni su Rai 1 per Uno mattina, Linea Verde e con diversi volti noti della tv e non solo, tra cui Vincenzo Salemme, Sandro Giacobbe ed Eugenio Bennato.

La casa di produzione insieme a Lando Buzzanca

Non solo giornalismo e tv, le passioni di Francesca si allargano anche al campo della recitazione e della scrittura. Nel 2009, riceve ben due premi: il Premio Sole D’Oro del Comune di Salerno per la sua attività artistica ed imprenditoriale e il Premio come Attrice e Produttrice al Valva Film Festival.

Nel 2015, pubblica il suo primo libro Cara Francesca. Inoltre, insieme al compagno Lando Buzzanca, la Della Valle ha fondato una casa di produzione video, la BDV, Buzzanca-Della Valle Production.

Francesca Della Valle e l’amore con l’attore Lando Buzzanca

Francesca Della Valle e Lando Buzzanca si sono conosciuti nel 2016. Di fronte alle critiche relative alla differenza di età (44 lei e 85 lui) la coppia ha sempre risposto con il loro amore consolidato e felice. Nel 2019 la coppia aveva infatti pensato di convolare a nozze ma ad oggi il matrimonio non è ancora avvenuto.

Recentemente la voce di Francesca Della Valle si è fatta sentire per portare avanti la sua “lotta sociale e umanitaria”, come scrive sotto i tanti scatti in compagnia di Lando pubblicati su Instagram.

Il ricovero di Lando Buzzanca e la battaglia di Francesca Della Valle

Il noto attore della commedia all’italiana avrebbe avuto un grave incidente il mese scorso. La Della Valle ha raccontato ad Oggi di non essere riuscita ancora a incontrare Lando Buzzanca né a parlare con lui e non saprebbe neanche le sue reali condizioni di salute.

Peraltro l’attore, vittima di un’ischemia nel 2014, soffrirebbe di afasia. Sempre nella recente intervista, la dolce metà di Lando ha lamentato: “L’amministratore di sostegno ha vietato all’ospedale di darmi informazioni sanitarie e di avere contatti telefonici. Hanno tolto il telefono a Lando”. E poi continua: “Perché l’amministratore di sostegno interviene in una storia d’amore e isola Lando da me? Per Lando, sentirmi è determinante. Io sono la sua luce. Avermi vicino psicologicamente gli sarebbe d’aiuto“.