Lando Buzzanca chi è: carriera e vita privata dell'attore

Lando Buzzanca, classe 1935, è uno dei grandi nomi del cinema italiano. Il divo, originario di Palermo, vanta alle spalle una notissima carriera che comprende l’ambito della recitazione a tutto tondo: dal cinema al teatro. Proprio per il suo talento la città di Palermo ha voluto premiare Lando Buzzanca nel 2017, un riconoscimento alla sua carriera. Ma non c’è solamente lavoro: quanto alla sua vita privata, recentemente Buzzanca è tornato al centro della cronaca per una brutta caduta costatagli un ricovero ospedaliero.

Tutto sull’attore, dalla carriera alla vita privata sino al suo amore per Francesca Della Valle.

Lando Buzzanca chi è: la carriera dell’attore da Palermo a Roma

Lando Buzzanca, all’anagrafe Gerlando Buzzanca, si trasferisce giovanissimo a Roma per dare una svolta alla sua vita. È qui che decide di inseguire la sua passione per la recitazione. Le sue prime esperienze lo vedono come comparsa in grandi colossal come, ad esempio, Ben-Hur che gli ha dato la possibilità di farsi conoscere al grande pubblico.

Gli anni 2000 e la nomination ai David di Donatello

Nei primi anni 2000, Lando Buzzanca ritorna sul piccolo schermo partecipando a diverse fiction: l’ultima è stata Il restauratore trasmessa su Rai 1 dal 2012 al 2014.

È nel 2008, però, che dopo una lunga carriera Buzzanca riceve la prima nomination ai David di Donatello per il suo ruolo in I Vicerè.

La vita privata: Lucia Peralta e Francesca Della Valle

Lando Buzzanca e Lucia Peralta si sono sposati giovanissimi. Un lungo matrimonio quello tra lui e la moglie, durato ben 57 anni fino alla scomparsa di lei nel 2010. Dalla loro unione sono nati due figli, Massimiliano e Mario. È dopo la morte della madre e l’inizio dell’amore tra Lando Buzzanca e Francesca Della Valle, giornalista classe 1977. Recentemente di Lando Buzzanca è stata proprio lei a parlarne denunciando quanto accaduto dopo il ricovero in ospedale dell’attore.