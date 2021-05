Qualche giorno fa, la fidanzata di Damiano dei Maneskin Giorgia Soleri ha condiviso su Instagram il racconto della sua malattia. Da circa 8 anni infatti una particolare patologia l’accompagna dolorosamente nella sua quotidianità: la vulvodinia. La modella aggiorna spesso i suoi follower sulle sue condizioni di salute e ieri ha annunciato loro il suo ritorno in ospedale. Qui ha effettuato quello che spera essere l’ultimo esame necessario a comprendere le sue reali condizioni di salute. Tornata a casa, Giorgia ha spiegato di essere molto stanca e di aver bisogno di un po’ di tempo per sé.

La malattia di Giorgia Soleri: il racconto su Instagram

Sul suo profilo Instagram, Giorgia Soleri ama condividere le varie sfaccettature della sua personalità.

Fra i post si contano infatti numerosi scatti in cui posa come modella, ma anche selfie, fotografie con il gatto, poesie e racconti sulla malattia con la quale convive da più di 8 anni. La giovane influencer è infatti affetta da vulvodinia, una patologia molto difficile da diagnosticare ma al contempo assai comune fra le donne. Giorgia è costretta a convivere con un dolore costante, forti bruciori, irritazioni, gonfiore e arrossamento. La ricerca medica ha a lungo mostrato scarso interesse nei confronti di questa patologia, ritenendola un fenomeno banale, ma nel 1987 è stata ufficialmente riconosciuta.

Qualche giorno fa, la Soleri ha dedicato un lungo video al racconto della sua malattia. Nel corso di una lunga chiacchierata, ha risposto alle domande dei suoi follower. Dopo aver visto i suoi post e le sue stories a riguardo infatti, in molti hanno chiesto di saperne di più. L’influencer ha spiegato che si tratta di un dolore molto forte e invalidante. Poiché la malattia non è visibile esternamente però è difficile giungere rapidamente a una diagnosi (in media sono necessari 4 anni).

Chi ne è affetto deve ricorrere a farmaci, fisioterapie, esami e visite e spesso trascorre molto tempo prima che la malattia venga riconosciuta. Giorgia ha voluto usare il suo profilo Instagram come mezzo divulgativo di quante più informazioni possibili, per aiutare le ragazze che vivono la sua stessa situazione.

Giorgia Soleri torna in ospedale

Nella mattinata di ieri, Giorgia Soleri ha fatto sapere ai suoi follower di doversi recare in ospedale per sottoporsi a ulteriori accertamenti sulle sue condizioni di salute. Attraverso le sue storie Instagram, ormai non più visibili, la modella ha comunicato di essere in partenza per la struttura, ammettendo di riporre grandi speranze nella nuova visita.

Il testo del messaggio pubblicato dalla fidanzata di Damiano dei Maneskin è stato riportato da Today.it. “È arrivato il gran giorno. Sto andando a fare (spero) l’ultimo esame per avere chiara la mia situazione di salute” avrebbe scritto la Soleri.

Giungere a quello che sembra essere l’ultimo accertamento medico dopo ben 8 anni di convivenza con la medesima malattia è sicuramente un episodio importante. Benché Giorgia abbia spiegato di riuscire a far fronte ad alcuni dei sintomi dolorosi grazie a una terapia farmacologica infatti, sono ancora molto gravi gli effetti della patologia di su di lei.

Nel video condiviso qualche giorno fa la Soleri aveva ammesso di aver dovuto rinunciare a molte attività nella sua vita a causa del dolore: dalle uscite serali con gli amici alle lezioni, fino al semplice gesto di addormentarsi a fine giornata.

Giorgia Soleri aggiorna i fan: “Una bella notizia e una brutta notizia”

Tornata a casa dopo essersi sottoposta all’esame medico, Giorgia Soleri ha aggiornato brevemente i suoi fan sulle sue condizioni di salute.

“Amici e amiche, ho una bella notizia e una brutta notizia” ha annunciato rivolgendosi ai follower. “La bella è che ho fatto l’esame e si sono viste cose nuove non so come si procederà d’ora in poi ma almeno è un passo avanti”. Dopo aver riportato i primi esiti della visita, Giorgia ha poi fornito ulteriori dettagli sulle analisi alle quali si è dovuta sottoporre. “Quella brutta è che l’esame era molto invasivo a livello urologico e in questo momento non sto molto bene” ha infatti aggiunto, parlando dell’ennesimo episodio doloroso legato alla sua malattia. “Mi sto prendendo del tempo per rimettermi e riposare un po’” ha spiegato, annunciando così un momentaneo allontanamento dai social.

“Grazie per la vostra preoccupazione nei miei confronti, mi commuove sempre!” ha ammesso rivolgendosi ai fan che più la sostengono, mostrandosi vicini a lei tramite Instagram. “Appena sto meglio vi racconto tutto– ha promesso salutando poi i suoi follower- un abbraccio grande”. Giorgia non si è firmata con il suo nome, ma con l’abbreviazione del suo cognome, “Sole” : scelta poetica che forse proviene dalla sua passione per i versi mai nascosta sui social.