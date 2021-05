È bastata una Storia su Instagram a far uscire allo scoperto Damiano David, il frontman dei Maneskin, che ha finalmente svelato chi sia la sua ragazza. Damiano ha voluto rivelarlo nonostante abbia sempre tenuto il più stretto riserbo sulla sua vita sentimentale, visti anche i molti gossip usciti su di lui. Il presunto flirt con Drusilla Gucci è stato smentito dalla stessa ereditiera tornata da L’Isola dei Famosi. Damiano, a quanto pare, è da 4 anni legato a una ragazza di nome Giorgia Soleri.

Damiano dei Maneskin svela chi è la sua ragazza su Instagram

Damiano dei Maneskin è uscito allo scoperto sulla sua relazione con una ragazza da ben 4 anni.

Il cantante ha deciso di condividere con i suoi fan la notizia, pubblicando una Storia su Instagram dove si vede mentre abbraccia una ragazza con il commento: “Dopo 4 anni si può dire no?“. Stessa Storia ricondivisa dalla giovane, e a questo punto i dubbi sono dissipati, è lei la fortunata che ha conquistato Damiano.

La Storia Instagram di Damiano dei Maneskin

Chi è Giorgia Soleri, la ragazza di Damiano

Lei chiama Giorgia Soleri, ha 25 anni, ed è un’influencer e modella. Su Instragram, Giorgia condivide molti momenti della sua vita, così come racconta la sua malattia, la sindrome da dolore pelvico cronico, una condizione che l’ha molto debilitata.

Giorgia Soleri ha inoltre lavorato per diversi spot pubblicitari, tra cui quella di una famosa marca di birra, mentre pubblicizza prodotti di make-up sulla sua pagina Instagram. La sua grande passione rimane la comunicazione, non a caso si racconta come una scrittrice di poesie.

Smentite le voci sui flirt di Damiano

Questa rivelazione mette definitivamente la parola fine alle molte speculazioni fatte sulla vita privata di Damiano. Al cantante dei Maneskin sono infatti stati attribuiti diversi flirt, sempre smentiti dagli interessati.

Il più frequente è quello che voleva una relazione tra lui e la bassista della band, Victoria De Angelis.

Altra indiscrezione circolata insistentemente è stata quella di un flirt con Drusilla Gucci, ex naufraga dell’Isola dei Famosi. La stessa ereditiera della moda ha smentito, non con qualche dispiacere: “Sono una ragazza che ha avuto poche relazioni nella vita e tutte durature. Hanno scritto che ho avuto una storia con il cantante Damiano dei Maneskin. Fake news… purtroppo“, ha dichiarato a Chi.

Approfondisci:

Maneskin foto inedita di quando suonavano in mezzo alla strada a Roma in via del Corso: quanto sono cambiati

A Sanremo trionfa il rock dei Maneskin: la vittoria meno banale di un festival tutt’altro che normale