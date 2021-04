A metà strada fra le Honduras e l’Italia arriva un inaspettato gossip che ha come protagonisti la naufraga Drusilla Gucci e il noto cantante dei Maneskin, Damiano David. A quanto pare, i due potrebbero aver avuto un flirt e ad avvicinarli sarebbero state le passioni comuni, fra le quali spicca quella per il dark. Per ora non sono giunte conferme né smentite da parte di nessuno dei due, ma le voci si stanno facendo sempre più insistenti.

La naufraga e il cantante: protagonisti della presunta favola moderna

In queste ore il settimanale Novella 2000 ha lanciato un vero e proprio “gossip bomba”. Il giornale ha infatti parlato di una possibile storia d’amore che in passato avrebbe coinvolto Drusilla Gucci e Damiano David, il leader dei Maneskin.

I due potrebbero quindi essere stati protagonisti di una sorta di “favola” in chiave moderna, senza principi o principesse, né fatine dagli abiti colorati. I temi principali di questa presunto flirt infatti sarebbero stati decisamente diversi. A unire l’ereditiera della nota casa di moda fiorentina e il cantante della band vincitrice di Sanremo potrebbe essere stata la comune passione per il dark e forse non solo.

Cos’hanno in comune Damiano e Drusilla Gucci

In queste ore il web è stato conquistato dalla notizia del presunto flirt tra la naufraga e il cantante e a ben guardare gli elementi che gli accomunano non sono pochi.

Damiano infatti non ha mai nascosto la sua passione per la moda e nessuno meglio di Drusilla sa cosa significhi essere giovane e confrontarsi con le grandi firme dello stilismo italiano riconosciuto in tutto il mondo. Entrambi inoltre non amano parlare della loro vita privata e quando si vedono costretti a farlo cercano comunque di non svelare troppi indizi. Infine è chiaro che tanto Damiano quanto Drusilla godono di grande stima da parte del pubblico.

Proprio grazie al sostegno dei fan infatti, lui ha vinto Sanremo con la sua band. Lei invece sembra davvero aver conquistato i cuori degli spettatori, che da settimane continuano a salvarla dalla nomination.

Damiano e l’amore: cosa si sa sulle sue relazioni

In questi ultimi mesi, Damiano David è stato al centro dell’attenzione per la sua vittoria a Sanremo insieme agli amici e colleghi della band Maneskin. A destare curiosità nei vecchi e nuovi fan del cantante sono state in particolar modo le notizie sulla sua vita privata. Nonostante i suoi tentativi di mantenere una certa aura di mistero attorno a questo argomento, è stato lo stesso Damiano a lasciarsi scappare qualche indizio.

Fino a oggi il cantante ha confessato di essere stato fidanzato con Lucrezia Petracca fino al 2017. In un’intervista a Le Iene poi Damiano ha rivelato di aver avuto un flirt con una donna di 34 anni, quando lui ne aveva ancora 18. A proposito della presunta storia d’amore con la collega e amica Victoria De Angelis invece ha offerto alcune differenti dichiarazioni. Talvolta infatti ha smentito, mentre proprio parlando con la trasmissione di Italia 1 ha dichiarato: “Se ho avuto una storia con lei?

Se vi piace ve lo lascio credere…”.

A Festival terminato si vociferava su una possibile relazione con la modella Giorgia Soleri, mai confermata da nessuno dei due. Poche settimane fa invece era già emerso un primo gossip riguardante la possibilità che Damiano fosse stato legato una concorrente dell’Isola. Se inizialmente però tutti gli indizi sembravano portare alla modella Beatrice Marchetti, le nuove voci vedono in Drusilla Gucci la vecchia fiamma del cantante.

Drusilla Gucci, l’amore lontano dai riflettori

Se Damiano sembra avere qualche difficoltà a tenere davvero nascosta la sua vita privata, Drusilla non ha per ora mostrato segni di cedimento.

Solo la madre Stefania avrebbe spifferato in una puntata dell’Isola che in passato la figlia ha avuto diverse relazioni. Sembra inoltre che Drusilla prediliga i ragazzi muscolosi e capaci di svolgere “lavori manuali”. La sua ultima relazione dovrebbe essere durata ben 5 anni.

Mai finora la nipote di Guccio Gucci ha lasciato intendere che in passato sia stata legata al cantante dei Maneskin, ma non è assolutamente da escludere che nella sua “collezione di uomini” ci sia uno spazio dedicato proprio a Damiano. Chissà se anche Ilary Blasi ha già saputo di questo gossip e che lei o magari l’opinionista Tommaso Zorzi non decidano di chiedere alla diretta interessata quale sia la verità.