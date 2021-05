Rai1 mette in onda martedì 25 maggio alle 21.25, La luna di carta, un altro episodio della lunga e fortunata serie di film dedicata a Il Commissario Montalbano, che vede come sempre Luca Zingaretti nei panni dell’amato protagonista. Torna dunque in tv uno degli episodi più amati dagli spettatori, adattamento del 15esimo romanzo del maestro Andrea Camilleri.

Il Commissario Montalbano – La luna di carta

In questo martedì 25 maggio 2021 la Rai continua a puntare sul commissario più amato della televisione continuando con la riproposizione dei film dedicati alla saga di romanzi dello scrittore Andrea Camilleri, presentando in prima serata un altro episodio della saga dell’ispettore siciliano.

La luna di carta andrà in onda su Rai1 alle ore 21:25 ritorna sulla rete che lo aveva già proposto dopo la sua uscita nel 2008. Ritorna dunque l’uomo delle forze dell’ordine tutto d’un pezzo in una nuova avventura che lo vede di fronte a dei quesiti ai quali dovrà trovare le giuste risposte per risolvere l’efferato omicidio di un uomo.

Il Commissario Montalbano – La luna di carta: la trama del film

Il film dedicato al commissario Montalbano è stato girato e diretto nel 2008 dal regista Alberto Sironi, per una produzione firmata Rai.

La Luna di carta ruota tutta intorno alla figura di Angelo Pardo vittima di un omicidio che lascia dietro di sé enigmi da risolvere e domande a cui rispondere. Il Pardo viene trovato morto nel soggiorno di una casa per un colpo sparato a bruciapelo nella cittadina di Vigàta. La pista sin da subito sembra essere quella passionale dato che ad accompagnare la figura dell’uomo morto c’era una fame di grande amante. Il commissario Montalbano però non si lascerà trasportare dall’impeto e dalle apparenze, cercando di indagare con la sua solita perspicacia a caccia di indizi che sembrano nascosti.

Con le sue indagini finirà in mezzo alle figure di due donne che facevano parte delle vittima come due facce della stessa medaglia. Come due facce della stessa Luna, una visibile e l’altra nascosta a celare le sue oscure malefatte.