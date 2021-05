Si chiama Gabriele Capri il nuovo corteggiatore di Ida Platano. La donna, da diversi anni ormai protagonista di Uomini e Donne, esce da una relazione finita male con Riccardo Guarnieri. Ora è tornata alla ricerca del vero amore: che sia il nuovo cavaliere romano, il 37enne Gabriele, quello giusto per lei? Tutto sul cavaliere del Trono Over.

Gabriele Capri a Uomini e Donne: il cavaliere “solido” laureato in Economia

Gabriele Capri è laureato in Economia e vive a Roma. Qui gestisce un ristorante di cucina giapponese e nello specifico si occupa di catering e delivery di sushi per eventi e locali. Il nuovo corteggiatore di Ida non è sposato e non ha figli ma ha confessato a Ida di adorare i bambini, facendo allusione al fatto che Ida è mamma di un bimbo di 10 anni.

Sul suo profilo Instagram, ancora poco conosciuto, si mostra come una persona decisa e sicura di sé: “Tutti i miei errori e meriti mi hanno portato qui, nessun rimpianto, nessun ripensamento”, scrive sotto uno scatto all’isola del Liri. Ed è proprio Maria de Filippi a definirlo un “corteggiatore solido”, quando lo propone alla dama Ida come cavaliere: “Non so perché ma mi sono fissata con Ida e Gabriele, mi sembra una persona solida”.

Gabriele Capri e Ida Platano : le ultime indiscrezioni a Uomini e Donne

I due avrebbero iniziato una frequentazione, ma alcuni rumors parlerebbero già di una crisi. Ida si lamenterebbe della poca considerazione da parte di Gabriele e soprattutto delle poche chiamate ricevute. La non invadenza di Gabriele sarebbe stata dunque scambiata per puro disinteresse. Che dietro ciò si celi, invece, un motivo ben più serio? Stando ai gossip che roteano attorno a Uomini e Donne, Ida Platano sarebbe ancora innamorata della sua vecchia fiamma, Riccardo e a nulla sembra essere servito il tentativo di Maria de Filippi di consolare la dama con una nuova conoscenza.

