Le anticipazioni di Uomini e Donne svelano che una Dama molto discussa del programma tornerà protagonista. Ida Platano, infatti, verrà chiamata al centro dello studio.

La Dama è tornata protagonista del dating show dopo l’uscita del suo storico ex Riccardo Guarnieri. Il Cavaliere aveva ritrovato l’amore con Roberta Di Padua. Nelle ultime puntate, però, questa coppia è scoppiata e Riccardo Guarnieri ha avuto anche uno scontro in studio con Ida Platano.

Maria De Filippi, vedendo la Dama in lacrime, le aveva consigliato d’uscire con Gabriele. I due hanno cominciato, così, una conoscenza.

Anticipazioni Uomini e Donne, le novità sulla storia tra Gabriele e Ida Platano

Secondo le anticipazioni di Uomini e Donne del 25 maggio Ida Platano racconterà al pubblico lo svilupparsi del suo rapporto con Gabriele.

La Dama aveva deciso di cominciare a frequentare il Cavaliere, su consiglio di Maria De Filippi.

La prima uscita tra i due protagonisti del parterre aveva fatto pensare a un possibile futuro roseo. Ida Platano aveva perfino invitato Gabriele nella sua camera d’albergo per due chiacchiere. Ma, adesso, sembra che la Dama voglia mettere un punto definitivo alla nuova conoscenza.

Nella puntata del 25 maggio, infatti, Ida Platano chiuderà la frequentazione con Gabriele.

Anticipazioni Uomini e Donne: Ida Platano chiude con Gabriele, le motivazioni

Le anticipazioni di Uomini e Donne sulla puntata del 25 maggio rivelano che Ida Platano vorrà chiudere con Gabriele per dei problemi specifici.

Difatti la Dama racconterà di non sentire molto presente il Cavaliere e che le chiamate intercorse tra i due fossero davvero poche. Gabriele racconterà la sua versione dei fatti per difendersi. Il Cavaliere avrebbe deciso di non chiamare molto Ida Platano per non essere invadente e racconterà di essere stato comunque presente con i messaggi.

Inoltre sembra che Gabriele dichiarerà di aver aumentato i contatti telefonici, appena compreso che questa mancanza rappresentava un problema per la Dama.

Queste motivazioni non cambieranno la decisione di Ida Platano.

