Continua il ciclo di film dedicato al commissario più famoso della televisione italiana. Rai1 mette in onda mercoledì 26 maggio alle 21.25, La L’età del dubbio, ennesimo episodio della fortunata serie di film dedicata a Il Commissario Montalbano, che vede come di consueto Luca Zingaretti nei panni del protagonista. Torna dunque in tv uno degli episodi più amati dagli spettatori, adattamento di un romanzo del maestro Andrea Camilleri, andato in onda per la prima volta il 4 aprile 2011.

Il Commissario Montalbano – L’età del dubbio

Questo mercoledì 26 maggio 2021 la Rai continua con la riproposizione dei film dedicati alla saga di romanzi dello scrittore Andrea Camilleri, presentando in prima serata un altro amato episodio della saga del Commissario Montalbano.

L’eta del dubbio andrà in onda su Rai1 alle ore 21:25. Ritorna dunque l’uomo delle forze dell’ordine tutto d’un pezzo in un’altra avventura che inizialmente lo vede fare i conti con un sogno nel quale vede due aspetti ricorrenti della sua vita: la paura della morte e la relazione con Livia.

Il Commissario Montalbano – L’età del dubbio: la trama del film

Il film Il Commissario Montalbano – L’età del dubbio inizia con quello che sembra essere il funerale del commissario.

Nel sogno Montalbano si trova a scoprire della sua morte grazie alla comunicazione di Catarella, di solito impegnato a dare tristi notizie negli episodi della serie. Alla cerimonia sembrano esserci tutti: dal dottor Paquano, con il quale spesso Montalbano interloquisce per avere i particolare dei delitti che deve risolvere, fino al questore Bonetti – Alderighi che sembra bloccare il commissario dall’iniziare le indagini della sua stessa morte. Manca solo la donna che lo accompagna da una vita. Andto in crisi il commissario cercherà di contattare direttamente Livia per capire della sua assenza ma capirà dalla donna che non sarà della cerimonia funebre perchè vuole sentirsi libera dalla loro relazione che si sta trascinando da tempo.

Montalbano così viene svegliato dal temporale arrivato a Vigata e che crea l’occasione di una sua nuova indagine: questa volta avrà a che fare con due imbarcazione nel porto della sua cittadina.

Questa sarà l’occasione per conoscere una bella donna, di nome Laura, che lo farà sentire nuovamente vivo ma gli farà anche perdere la testa, portando a galla le sue paure e le sue gelosie.