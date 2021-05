Oggi giovedì 27 maggio in prima serata, a partire dalle ore 21.25, su Rai1 ritorna Ulisse: il piacere della scoperta con un nuovo appuntamento che sarà incentrato su due dei protagonisti più importanti del Medioevo italiano: San Francesco e Santa Chiara. Torna quindi l’appuntamento con Albero Angela dopo lo stop forzato a causa di un focolaio di Covid-19 che aveva colpito le maestranze del programma.

Ulisse: il piacere della scoperta, l’atteso ritorno oggi su Rai1 in compagnia di un gradito ospite

I tanti fan della trasmissione di divulgazione scientifica Ulisse: il piacere della scoperta si erano risentiti per la sospensione delle puntate dello show condotto da Alberto Angela e stavano aspettando in maniera impaziente l’atteso ritorno.

Dopo il blocco della trasmissione delle puntate di questo ciclo primaverile però è arrivato ormai il momento di accogliere le ultime puntate di Ulisse con un nuovo appuntamento che andrà in onda questa sera alle 21:25 su Rai1.

Torna dunque Alberto Angela a fare compagnia agli amanti della storia e della scienza di Rai1 e lo farà con una puntata dedicata a San Francesco e Santa Chiara. In questa occasione il presentatore però non sarà da solo ed ha annunciato ai suoi fan una interessante notizia.

Come il presentatore stesso ha anticipato in un suo post social di affiancarlo ci sarà un attore molto amato dal pubblico di Rai1 e non solo: stiamo parlando di Lino Guanciale, apprezzatissimo attore di casa Rai e anche di teatro.

“Domani sera torna Ulisse con una puntata dedicata a Francesco e Chiara, santi e ribelli. Sarà nostro ospite Lino Guanciale che ci accompagnerà alla scoperta di questi due giovani che si sono ribellati al destino che era stato scritto per loro, scegliendo una strada nuova“, ha scritto sui social scatenando i fan.

Ulisse: il piacere della scoperta: la puntata sarà dedicata a San Francesco e Santa Chiara

Albero Angela in questa puntata continua il suo viaggio nella storia arrivando a fermarsi nel Medioevo.

Il focus di questo nuovo appuntamento sarà posto su due figure che da sempre hanno saputo affascinare sia gli studiosi che i tanti curiosi: San Francesco e Santa Chiara.

Il quarto appuntamento con Ulisse: il piacere della scoperta racconterà la vita di due ragazzi divenuti santi, Francesco e Chiara per l’appunto, che si sono ribellati al destino tracciato dalle loro famiglie per loro e se ne sono costruiti tutto nuovo per sé stessi.

Il conduttore ci racconterà la vita di San Francesco da una Assisi mai vista, quasi fantasmagorica a causa della pandemia. Alberto Angela condurrà un viaggio all’interno della città fra le tappe fondamentali di Francesco, facendone emergere anche aspetti poco noti. Durante il viaggio si affiancherà al presentatore la figura di Chiara, una giovane donna che cerca di sfuggire alla sorte prevista per lei dalla sua famiglia, e ne racconterà la vita e il percorso per diventare santa.