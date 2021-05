La miniserie Buongiorno, mamma! andrà in onda mercoledì 26 maggio 2021 quando i fan potranno vedere i due episodi finali in onda su Canale 5. Come si concluderanno le vicende della famiglia Borghi, che ormai si sa essere tratte da una storia vera, e che hanno appassionato il pubblico della rete ammiraglia di Mediaset sempre attento alle storie toccanti come quella raccontata in questa serie con l’attore Raoul Bova.

Buongiorno, mamma!: le anticipazioni sulla trama degli episodi finali in onda mercoledì 26 maggio

La sesta ed ultima puntata della miniserie con Raoul Bova vedrà la messa in onda degli episodi conclusivi della stagione, i numeri 11 e 12, alle ore 21:30 su Canale 5.

Vedremo volgere al termine le vicende dei componenti della famiglia Borghi da dove le avevamo lasciate quando nella penultima puntata Guido era alle prese con delle notizie che lo avevano destabilizzato.

Come si concluderà la vicenda? Avremo ancora a che fare con la famiglia Borghi? Lo scopriremo solo mercoledì 26 maggio guardando i due episodi finali di questa stagione. I fan possono leggere tutte le anticipazioni a riguardo.

Buongiorno, mamma!: le anticipazioni della sesta ed ultima puntata

L’ultima puntata della miniserie metterà la famiglia Borghi di fronte alla resa dei conti finale dove Giulio dovrà decidere se rivelare i suoi segreti ai figli.

Sembrerà ormai arrivare al punto di svolta la relazione tra Guido e Miriam, con l’uomo che è intento a parlare ai figli e a dichiarare cosa prova veramente per la donna e quali sono le sue intenzioni. Di contro figli stanno facendo i conti con il loro destino, con quello di Sole che renderà una svolta inaspettata. Infine vedremo anche un colpo di scena finale legato a Colaprico, che sembrerà intento a portare a termine il suo lavoro e a rivoltare tutto contro Guido.

Si concluderà così dunque la prima stagione della miniserie Buongiorno! Mamma, che sembrerà dunque lasciare spazio ad un seguito. Del quale ancora però non si hanno notizie ufficiali.