La miniserie Buongiorno, mamma! come accaduto settimana scorsa andrà in onda di martedì ed il 18 maggio 2021 vedremo due nuovi episodi in onda su Canale 5. Come continueranno le vicende della famiglia Borghi che ormai sappiamo essere tratte da una storia vera.

Buongiorno, mamma!: le anticipazioni della trama degli episodi in onda martedì 18 maggio

La quinta puntata della miniserie con Raoul Bova vedrà la messa in onda di due nuovi episodi, i numeri 9 e 10, alle ore 21:30 su Canale5. Vedremo le vicende dei componenti della famiglia Borghi proseguire da dove le avevamo lasciate quando, nella puntata numero 4, Agata e Sole sono state vittime di un terribile incidente.

Cosa succederà?

Buongiorno, mamma!: le anticipazioni della quinta puntata

La trama dei due episodi questa puntata riprende lì dove si era stoppata nella scorsa puntata. Vedremo cosa sarà successo ad Agata e Sole dopo il loro incidente e capiremo come stanno le giovani donne. Intanto Guido sarà in mezzo a due fuochi. Da una parte dovrà fare i conti con la notizia riguardo la gravidanza di sua figlia, quando verrà a sapere che il padre sarebbe ufficialmente Federico e non la prenderà benissimo. Dall’altra parte invece si troverà al centro delle attenzioni dei figli che scopriranno che il suo rapporto con Miriam si sta infittendo, scatenando le gelosie degli stessi figli.

Buongiorno, mamma!: il cast della miniserie

Raoul Bova è il protagonista e volto simbolo della miniserie di Canale 5 dopo i successi di Ultimo e Come un Delfino, sempre sulla stessa rete.

Nelle 12 puntate di Buongiorno, mamma! Raoul Bova interpreta Guido Borghi, un padre e marito che si trova a far fronte a mille difficoltà dopo un evento che condannerà la moglie ad un lungo coma. Affianco a lui c’è Maria Chiara Giannetta, la capitana in Don Matteo, nel ruolo della moglie Anna, e Serena Autieri che interpreta una sua collega di lavoro con la quale sembra esserci più di una semplice amicizia.

E poi i 4 figli, tutti interpretati da attori volti emergenti che certamente hanno fatto emozionare il pubblico della serie.

