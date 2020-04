La fiction Don Matteo l’ha consacrata come una delle attrici più popolari e amate del momento ma Maria Chiara Giannetta resta una ragazza con i piedi ben saldati per terra che su Instagram non nega la sua incredulità per aver preso parte a un progetto così seguito. In attesa di capire quando la fiction con Terence Hill tornerà con una tredicesima stagione, conosciamo meglio l’interprete del Capitano Anna Olivieri.

Il successo grazie alla fiction Rai

Don Matteo 12 si è concluso con un record d’ascolti e una delle protagoniste della fiction, qualche giorno fa, ha parlato delle emozioni dell’ultima puntata.

Maria Chiara Giannetta ha ottenuto la popolarità nelle serie di Rai Uno e in un post che la ritrae sul set scrive di essere riuscita a comprendere tutto il percorso di Anna, il suo personaggio e capire cosa voglia davvero. Ha ringraziato il suo pubblico per averla seguita: “Grazie a voi, a tutti voi, per le emozioni che provate, la passione, i “siiii”, i “nooooo”, i “percheeeeeeeè!!” e tutte le esclamazioni e le gif (adoro)! Grazie a tutti i miei compagni di viaggio.

Tutti. Chissà cosa ci riserva il futuro. Per ora, aspettiamo che passi questomomento”.

Maria Chiara Giannetta è approdata in Don Matteo nell’undicesima serie della fiction e da allora è entrata nei cuori dei telespettatori. Prima del successo, l’attrice ha preso parte a altre serie come Un passo dal cielo, Che Dio Ci Aiuti 4, Baciati dal sole, L’allieva e la passione per la recitazione l’ha sempre avuta fin da bambina.

Foto dal profilo di Maria Chiara Giannetta

La passione per il cinema

Classe 1992, segno del Toro, Maria Chiara Giannetta è una ragazza molto riservata.

Sui suoi social, infatti, emerge il suo grande amore per il cinema. L’attrice pubblica spesso foto di film e attori ma della sua vita privata trapela poco. Il suo profilo Instagram conta più di 94 mila follower e l’attrice condivide spesso scatti riguardanti il suo lavoro. Negli ultimi giorni, la Giannetta ha deciso di condividere con i fan una sorta di “kit di sopravvivenza” di film e serie tv da vedere durante la quarantena. Tra i lavori consigliati, anche Magnolia di Paul Thomas Anderson, con cui l’attrice, come dichiarato in una recente intervista a Tv Sorrisi e Canzoni, vorrebbe lavorare.

Foto dal profilo Instagram di Maria Chiara Giannetta

Don Matteo 13 si farà

Nel frattempo, superata la pandemia che sta devastando il nostro Paese, sembra che la Rai e la Lux Vide, società che produce Don Matteo, si metteranno a lavoro per una tredicesima stagione, visti gli ascolti ottenuti con questa dodicesima serie. L’ultimo episodio è stato seguito da più di 7 milioni di telespettatori, confermando il successo del prodotto. Terence Hill, in una recente intervista a Tv Sorrisi e Canzoni, ha confermato che ritroveremo tutta la squadra, Maria Chiara Giannetta compresa, che proprio al settimanale aveva lodato il collega Terence Hill, inoltre ha suggerito l’idea di ridurre gli episodi ma garantire la messa in onda di una serie così amata ogni anno.