Dal giorno dopo la vittoria dei Maneskin alla 65esima edizione dell’Eurovision Song Contest si rincorrono le indiscrezioni circa l’organizzazione dell’evento in mano all’Italia e quindi alla Rai. Sarà un periodo di importanti decisioni da prendere per i vertici Rai che dovranno scegliere bene la città dove sarà svolto l’evento e i conduttori che fanno da padroni di casa. Tutto sui nomi in quota per la conduzione.

Eurovision Song Contest 2022: l’Italia inizia a prepararsi per l’evento

Sabato 22 maggio 2021 sarà una data indimenticabile per gli appassionati di musica italiani che hanno condiviso in qualità di telespettatori il trionfo dei ragazzi più rock di Roma.

I Maneskin infatti hanno portato gloria all’Italia dopo ben 31 anni dall’ultimo successo ed hanno affidato al nostro Paese l’organizzazione del prossimo Eurovision Song Contest.

La Rai, in qualità di organizzatrice dell’evento, è già in fermento e sembra avvicinarsi sempre più ad individuare sia la location della kermessesia a chi affiderà la conduzione dello show, che si prevede possa essere l’evento più importante della televisione italiana per quanto riguarda il prossimo anno.

Dopo le indiscrezioni legate alla città di Torino, che sembrava essere stata messa nel mirino degli organizzatori in seguito ad una eventuale vittoria di Francesco Gabbani, si rincorrono le voci su altre candidature.

Non sembrano però sciolti i dubbi e la location resta ancora un mistero mentre si candidano Roma, Milano e proprio Torino. Quello che sembra che stia per diventare ufficiale è invece la scelta dei presentatori ufficiali della gara.

Eurovision: le parole di Stefano Coletta

Stando infatti alle dichiarazioni del direttore dell’intrattenimento e ad interim di Rai1 Stefano Coletta, che si dice essere vicino all’individuazione del nome in una rosa di possibili candidati.

Il direttore però non fa nomi lasciando però intuire quale sarebbe il profilo più adatto alla conduzione dello show: la padronanza perfetta della lingua inglese ed una spendibilità molto forte a livello di pubblico giovanile. “Ho già in mente un paio di idee anche su chi lo potrebbe condurre sarà un percorso interessante“, ha detto infatti.

Eurovision: quando vengono rivelati i conduttori

Sarà una lunga attesa quella per il prossimo Eurovision, e porterà molto prestigio all’Italia. I nomi dei conduttori, che dovranno parlare inglese fluentemente, verranno probabilmente rivelati a gennaio 2022, spiega Tv sorrisi e canzoni, quando ci sarà il sorteggio dei giorni delle semifinali.