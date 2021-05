Nell’ultima puntata di Venus Club, programma condotto da Lorella Boccia, hanno presenziato le “queen” Iva Zanicchi e Mara Maionchi ma la prima ospite ad entrare è Anna Tatangelo. Durante l’intervista, la cantante parla della sua carriera artistica, di come ha affrontato le critiche e le difficoltà del suo successo precoce.

Non manca anche di parlare di Gigi D’Alessio con il quale, oltre alla gioia di diventare mamma, ha condiviso importanti palcoscenici.

Anna Tatangelo: dalla ragazza di periferia al successo nazionale

Nel salotto di Venus Club, programma irriverente dove non si congelano di certo le chiacchiere tra donne, Anna Tatangelo racconta il suo percorso artistico a partire dal precoce esordio a Sanremo quando è stata scoperta da Pippo Baudo: “Mi misi in treno, insieme a mio papà, mia zia e mia sorella, partimmo e poi Pippo mi ascoltò e decise che dovevo esserci anche io su quel palco lì.

La settimana prima del concorso mi venne la febbre a 41 e le placche, e chi se lo dimentica”.

Il fatto di aver raggiunto il successo così giovane, però, avrebbe comportato quello che Anna Tatangelo stessa ha definito “handicap“. Raggiungere il successo a 15 anni con l’immagine della ragazza acqua e sapone avrebbe comportato, secondo la cantante, la difficoltà nel farsi riconoscere dal pubblico sotto un’altra veste.

A questo proposito dichiara: “Bisogna entrare nell’ottica che l’artista che sale sul palco è diversa da quella che è nella vita di tutti i giorni… a casa sono quella con la cipolla in testa senza trucco con un figlio di 11 anni“.

Anna Tatangelo parla del rapporto professionale con Gigi D’Alessio

La domanda forse era inevitabile e, dalla sua espressione, la cantante non sembrava sorpresa quando Lorella Boccia le ha chiesto cosa rappresentasse Gigi D’Alessio nella sua vita e carriera: “Gigi è stato importante per me perché grazie a lui sono diventata mamma“.

Anna Tatangelo spiega poi che il cantante napoletano l’ha accompagnata lungo tutto il suo percorso musicale, condividendo con lui palcoscenici importanti. La risposta molto diplomatica non ha però chiarito ai fanatici del gossip il motivo dietro la rottura dopo 14 anni di relazione.