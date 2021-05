Quando Anna Tatangelo disse “Gigi, ti amo” sul palco dell’Ariston, nel 2008, divise il pubblico tra fischi e applausi fragorosi. Tra il supporto della famiglia e la diffidenza dei fan, la storia d’amore tra la cantante di Sora e Gigi D’Alessio è stata accolta con diffidenza fin da subito. Dopo quasi 15 anni, chi ha avuto ragione?

Anna Tatangelo e Gigi D’Alessio: il primo duetto

I due artisti si conobbero dopo la vittoria della Tatangelo a Sanremo 2002. È stato Gigi D’Alessio a proporle il brano Un nuovo bacio, che si rivelò un grande successo ma non ebbe ancora il potere di far scattare la scintilla.

Le cose sono cambiate dopo la decisione del cantautore di produrre l’album Ragazza di periferia della Tatangelo.

La coppia si è dichiarata nel 2006, dopo il tour in Australia di Gigi D’Alessio, suscitando polemiche dovute alla differenza di età fra la diciannovenne Tatangelo e il cantautore di vent’anni più grande di lei. D’Alessio era inoltre uscito da poco dalla relazione con Carmela Barbato, con la quale aveva avuto tre figli, e la Tatangelo è stata subito accusata di essere una sfascia-famiglie.

Anna Tatangelo fiera di essere la mamma di Andrea

Dall’amore tra Anna Tatangelo e Gigi D’Alessio, nel 2010 è nato Andrea, il bambino così fortemente desiderato dai due artisti.

Di recente, tutto questo amore si è sentito attraverso il post su Instagram pubblicato dalla Tatangelo in occasione dell’undicesimo compleanno di Andrea: “Spesso sento dire che dietro ad una donna c’è un uomo, e viceversa. Posso in realtà dire che dietro la donna che sono ci sei tu“.

Anna Tatangelo e Gigi D’Alessio: la rottura e la fine della storia d’amore

Nonostante le avversità che la coppia ha dovuto affrontare, la prima rottura tra la Tatangelo e D’Alessio si è verificata solo nel 2017, 11 anni dopo l’inizio della loro storia.

Lo hanno annunciato con una nota inviata all’Ansa: “La nostra storia vive un periodo no. Vi preghiamo di rispettare il momento e la nostra privacy. Poi, saranno la vita e il futuro a decidere la strada con serenità”. Nel 2018 però, con la canzone Bellissima storia d’amore contenuta nell’album Noi Due, la coppia aveva in qualche modo annunciato il ritorno di fiamma tra di loro.

Dopo aver cantato la loro crisi a Sanremo 2019, a marzo 2020 tra Anna Tatangelo e Gigi D’Alessio si è manifestata una frattura insanabile, nonostante la continua ricerca di dialogo per il benessere del figlio Andrea.

“Litigavamo sempre più spesso. Eravamo finiti ad andare a letto senza dirci più una parola” ha dichiarato la Tatangelo in un’intervista a Vanity Fair.

Anna Tatangelo: “Sono indipendente ancora di più oggi”

Dopo la rottura, i due sono però rimasti decisamente legati. A testimoniarlo c’è anche un’intervista che Anna Tatangelo ha rilasciato al Corriere della Sera nell’estate del 2020: “Gigi è un pilastro importante della mia vita e lo rimarrà sempre” ha spiegato con affetto. In un’intervista negli scorsi mesi, inoltre, ha rivelato di sentirsi “indipendente ancora di più oggi. Con un minore sarei potuta rimanere dov’ero, e invece neanche chiedo il mantenimento ogni mese.

E no, non siamo tornati insieme; abbiamo un figlio insieme, quello sì. Quindi è normale che ci vediamo, anche durante il pranzo la domenica“. Pochi giorni fa, a Verissimo, è tornata sui motivi che hanno portato alla fine del rapporto.

La carriera della cantante di Sora nel frattempo non si è fermata: dopo l’esperienza di X Factor, Anna Tatangelo è stata giudice su Canale 5 di All Together Now – La musica è cambiata. Nel 2021 è previsto l’arrivo di un nuovo album di inediti, tra cui il già pubblicato brano Serenata, e viene naturale chiedersi se conterrà qualche riferimento alla storia d’amore con Gigi D’Alessio, che ha conquistato e insieme diviso per 14 anni i fan delle due icone della musica italiana.

