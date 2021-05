Dopo i rumors registrati le ultime ore circa un avvicendamento tra Terence Hill e Raoul Bova nella serie tv Don Matteo arrivano notizie che non vanno in questo verso, confermando invece la presenza dell’attore 82enne. Cerchiamo di fare chiarezza sull’argomento riportando le ultime indiscrezioni.

Terence Hill resta in sella alla sua storica bicicletta?

Era arrivata a ciel sereno la notizia che avrebbe voluto Terence Hill abbandonare l’abito da sacerdote indossato ormai da 21 anni a questa parte. Sembrava tutto pronto per un passaggio di consegne tra l’attore veneziano e Raoul Bova, invece ora si iniziano ad avere delle notizie più chiare e rassicuranti per i fan di lungo corso della serie televisiva.

Fanpage.it riporta che l’amato Don Matteo non dovrebbe cambiare volto ed anzi sarebbe il protagonista di una stagione, la tredicesima, che lo vedrebbe ancora una volta di più al centro delle trame tra Gubbio e Spoleto. I luoghi infatti vedranno presto l’intero cast di Don Matteo 13 alle prese con la registrazione delle nuove puntate a partire dai primi del mese di giugno.

Don Matteo 13: al via le nuove riprese

Terence Hill non abbandonerà la serie ma verrà soltanto affiancato dal nuovo personaggio interpretato da Raoul Bova, che entrerà in scena verosimilmente per poche puntate.

Il bell’attore romano interpreterà dunque un nuovo parroco che verosimilmente affiancherà Don Matteo nei casi che spesso sconvolgono la comunità dell’amata serie tv.

Le indiscrezioni quindi confermano lo sbarco di Raoul Bova ed anche l’atteso ritorno del capitano Anceschi, quel Flavio Insinna pronto ad indossare nuovamente la divisa dei Carabinieri. Non si escludono altri volti nuovi pronti ad entrare in scena per quella che potrebbe essere l’ultima stagione di Don Matteo.

Sembra infatti che tutta la tredicesima stagione si possa trasformare in una sorta di saluto da parte di alcuni dei protagonisti storici in modo da poter dare a Terence Hill il giusto e grande saluto dopo 21 anni insieme alla sua amata bicicletta.

Intanto lunedì 31 maggio a Spoleto partiranno ufficialmente le riprese di Don Matteo 13.