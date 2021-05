Lo scrittore e recentemente concorrente del Grande Fratello Vip Fulvio Abbate è stato operato di tumore. Lo ha annunciato lui stesso con una serie di video sui social, in cui annuncia le sue condizioni dopo il delicato intervento cui è stato sottoposto. Dopo la divulgazione della notizia, è arrivato il saluto e l’affetto di un ex compagnia di Casa.

Fulvio Abbate operato per un tumore alla mandibole: le condizioni

Pochi giorni fa Fulvio Abbate, autore di decine di opere e personaggio televisivo, ha reso noto tramite i social di trovarsi in ospedale. Una foto della quale tra l’altro lo stesso si è pentito: “Mi sento un po’ in colpa per il mio imperdonabile narcisismo.

Mi sono un po’ vergognato di aver messo quelle foto dall’ospedale che raccontano di me e del mio personale. Potevo risparmiarmi il video per compassione“. Lo scrittore lo ripete spesso, nei video che sta pubblicando su Facebook e Instagram, quasi si vergognasse di aver reso note le sue condizioni di salute ai suoi fan.

Ebbene ieri Fulvio Abbate è stato operato per un tumore alla mandibola. Un male che lo aveva già colpito nel 2019 e che è tornato a farsi sentire. Lo scrittore, che ha anche fatto parte del lotto di vip dell’ultima edizione del Grande Fratello uscendone però quasi subito, ha subito l’intervento al Policlinico Gemelli, dal quale è stato già dimesso.

“Sto bene sono molto fragile e ne approfitto per ringraziare tutte le persone che mi hanno scritto parole belle di affetto ed attenzione” dice in un video. In un altro, cita Elio Petrolini: “Speriamo di morire guariti“.

Fulvio Abbate operato di tumore: il messaggio di Guenda Goria

Tanti i messaggi di auguri per una pronta guarigione a Fulvio Abbate e tra questi anche Guenda Goria. La figlia di Maria Teresa Ruta ha pubblicato alcune storie in cui manda un saluto e fa sentire la sua vicinanza all’ex compagno al Grande Fratello Vip, esperienza dopo la quale ha avuto molto a che ridire con Tommaso Zorzi.

“Un abbraccio di cuore ad un amico affettuoso a cui voglio molto bene” ha scritto in una storia. Poi una serie di video in cui ricorda le risate e il periodo nella Casa passato insieme: un bel modo per augurargli una pronta guarigione e che forse risolleverà lo spirito di Abbate, che si sente in colpa per aver reso note le sue condizioni.